Добрые новости
04 августа,
2020
1
фото
Новости

Горизбирком: Партия Роста неправильно оформила подписные листы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Рабочая группа горизбиркома по формальному признаку забраковала подписи в поддержку «Партии Роста». Об этом ТВ2 во вторник рассказал председатель комиссии Виктор Тищенко.

Елена Ульянова и томские представители Партии Роста
Елена Ульянова и томские представители Партии Роста

«Когда рабочая группа проверяла подписи, то увидела один недостаток, — рассказал Виктор Тищенко.— В шапке подписного листа у «Партии Роста» в сведениях о кандидатах, которые возглавляют список, а это Елена Ульянова и Максим Лучшев, не указаны необходимые сведения о партийной принадлежности и статусе партии».


К самим подписям у рабочей группы претензий нет. Их даже не стали особо проверять, так как увидели «грубое» нарушение при оформлении подписных листов. Новые подписи «Партия Роста» уже представить не может, прием документов закончился 31 июля. Однако пока это решение рабочей группы, отметил Виктор Тищенко, которая рекомендует отказать в регистрации кандидатам в депутаты гордумы Томска «Партии Роста». Окончательное решение за горизбиркомом, которое будет принято 7 августа. 

По состоянию на 4 августа 2020 года для участия в выборах зарегистрирован пока один партийный список от ЛДПР. Представленные в госдуме РФ партии — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР – освобождены от необходимости собирать подписи в свою поддержку, чтобы быть зарегистрированными для участия в выборах в гордуму Томска. Остальные непарламентские партии должны были предоставить от 1860 до 2046 подписей. По информации Виктора Тищенко, «Партия Роста» собрала в свою поддержку 1985 подписей.

Комментарий по данной ситуации представители «Партии Роста» обещали дать завтра. Напомним, что лидером этой партии в Томске стала Елена Ульянова — экс-директор телекомпании «Алиса», создатель одноименного детского шоу. С 2008 по 2011 год Ульянова была директором «ГТРК Томск», позднее гендиректором Астраханского регионального канала «Астрахань 24». С 2016 по 2018 год возглавляла «Рыбаков Фонд», который был учрежден в 2016 году российским бизнесменом Игорем Рыбаковым (входит в 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes). С 2018 года занимает пост президента фонда «Равенство возможностей». Последние годы Елена Ульянова живет в Москве.

«Даже как-то обидно. У «Партии Роста» уже второй эпик фэйл на выборах в Томске. В 2017 году Максим Лучшев, глава партии в Томске, был выдвинут федеральным съездом кандидатом в губернаторы, но выяснилось, что ему не хватает лет, буквально двух. И вот сейчас», — прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале Сергей Мальцев. А лидер томского отделения «Справедливой России» в Томске Галина Немцева в своем телеграм-канале отметила, что «подписи – дело непростое и очень ответственное».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Самовыдвиженцы на выборах в Думу Томска. Кто они?

Партия Роста выдвигает на выборы в Думу Томска 30 человек

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.