Горизбирком: Партия Роста неправильно оформила подписные листы
Рабочая группа горизбиркома по формальному признаку забраковала подписи в поддержку «Партии Роста». Об этом ТВ2 во вторник рассказал председатель комиссии Виктор Тищенко.
«Когда рабочая группа проверяла подписи, то увидела один недостаток, — рассказал Виктор Тищенко.— В шапке подписного листа у «Партии Роста» в сведениях о кандидатах, которые возглавляют список, а это Елена Ульянова и Максим Лучшев, не указаны необходимые сведения о партийной принадлежности и статусе партии».
К самим подписям у рабочей группы претензий нет. Их даже не стали особо проверять, так как увидели «грубое» нарушение при оформлении подписных листов. Новые подписи «Партия Роста» уже представить не может, прием документов закончился 31 июля. Однако пока это решение рабочей группы, отметил Виктор Тищенко, которая рекомендует отказать в регистрации кандидатам в депутаты гордумы Томска «Партии Роста». Окончательное решение за горизбиркомом, которое будет принято 7 августа.
По состоянию на 4 августа 2020 года для участия в выборах зарегистрирован пока один партийный список от ЛДПР. Представленные в госдуме РФ партии — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР – освобождены от необходимости собирать подписи в свою поддержку, чтобы быть зарегистрированными для участия в выборах в гордуму Томска. Остальные непарламентские партии должны были предоставить от 1860 до 2046 подписей. По информации Виктора Тищенко, «Партия Роста» собрала в свою поддержку 1985 подписей.
Комментарий по данной ситуации представители «Партии Роста» обещали дать завтра. Напомним, что лидером этой партии в Томске стала Елена Ульянова — экс-директор телекомпании «Алиса», создатель одноименного детского шоу. С 2008 по 2011 год Ульянова была директором «ГТРК Томск», позднее гендиректором Астраханского регионального канала «Астрахань 24». С 2016 по 2018 год возглавляла «Рыбаков Фонд», который был учрежден в 2016 году российским бизнесменом Игорем Рыбаковым (входит в 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes). С 2018 года занимает пост президента фонда «Равенство возможностей». Последние годы Елена Ульянова живет в Москве.
«Даже как-то обидно. У «Партии Роста» уже второй эпик фэйл на выборах в Томске. В 2017 году Максим Лучшев, глава партии в Томске, был выдвинут федеральным съездом кандидатом в губернаторы, но выяснилось, что ему не хватает лет, буквально двух. И вот сейчас», — прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале Сергей Мальцев. А лидер томского отделения «Справедливой России» в Томске Галина Немцева в своем телеграм-канале отметила, что «подписи – дело непростое и очень ответственное».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Самовыдвиженцы на выборах в Думу Томска. Кто они?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?