Горизбирком: Партия Роста неправильно оформила подписные листы

«Когда рабочая группа проверяла подписи, то увидела один недостаток, — рассказал Виктор Тищенко.— В шапке подписного листа у «Партии Роста» в сведениях о кандидатах, которые возглавляют список, а это Елена Ульянова и Максим Лучшев, не указаны необходимые сведения о партийной принадлежности и статусе партии».





К самим подписям у рабочей группы претензий нет. Их даже не стали особо проверять, так как увидели «грубое» нарушение при оформлении подписных листов. Новые подписи «Партия Роста» уже представить не может, прием документов закончился 31 июля. Однако пока это решение рабочей группы, отметил Виктор Тищенко, которая рекомендует отказать в регистрации кандидатам в депутаты гордумы Томска «Партии Роста». Окончательное решение за горизбиркомом, которое будет принято 7 августа.