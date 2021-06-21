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Главная Новости Горбольница № 3 Томска вновь стала принимать пациентов с COVID-19
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Горбольница № 3 Томска вновь стала принимать пациентов с COVID-19

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Инфекционное отделение больницы № 3 Томска вновь открыто для лечения пациентов с COVID-19. За первые сутки работы респираторный госпиталь больницы №3 Томска принял 32 пациента, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В инфекционном отделении задействовано 70 коек, оснащенных точками подачи кислорода, есть передвижные кислородные концентраторы, рентген-аппарат. Поступающим пациентам организована возможность прохождения компьютерной томографии на новом оборудовании.

«Инфекционное отделение третьей горбольницы перепрофилировано по специфике своей работы. Дополнительные площади инфекционного отделения разгрузят другие респираторные госпитали, защитив от перенаполняемости палат, — сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко. — Открывать подготовленный резервный госпиталь во Дворце спорта пока необходимости нет».

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 905 коек, свободных из них 196. Действующими респираторными госпиталями остаются больница №3, МСЧ №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

«Респираторные госпитали Томска продолжают принимать пациентов с COVID-19, протекающим в тяжелой и среднетяжелой форме, из всех районов области, а также пациентов старше 65 лет независимо от степени тяжести заболевания. Заболевшие оперативно получают высококвалифицированную помощь», — уточнила замгубернатора.

Инфекционное отделение больницы № 3 Томска было первым в регионе, принявшим пациентов с новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года. В работе госпиталя было задействовано более 100 сотрудников.

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