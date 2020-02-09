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09 февраля,
2020
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Новости

Голосуем за победителя конкурса «Любовь-Морковь»

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Поэтический конкурс, который ежегодно проводит Агентство новостей ТВ2, подошел к самому интересному моменту — голосованию. На стихотворения трех финалистов мы сняли видеозарисовки. Смотрите и знакомьтесь с лидерами конкурса "Любовь-Морковь 2020".


Ими стали: 


Елена Щекоткина со стихотворением «Подорожник»

Надежда Желамская со стихотворением «Мой город»

Федор Акулов со стихотворением «Осень»


7 февраля мы запускаем открытое голосование. Поддержать понравившегося поэта можно до 12:00 часов 12 февраля.

Выбирайте лучшую, на ваш взгляд, работу. Обращайте внимание на имя, рядом с которым ставите галочку. Порядок размещения участников постоянно меняется. С одного устройства можно проголосовать только один раз. Повторные голоса не засчитываются. 

Все финалисты получат мини-букеты от цветочной  мастерской DARI и подарки от спонсоров. Обладатели второго и третьего места — билеты на двоих в Театр юного зрителя в День всех влюбленных, победитель — прогулку на двоих на снегоходах от Трассы 70.

За гостеприимство благодарим кафе «Карл у Клары».

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