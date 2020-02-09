Голосуем за победителя конкурса «Любовь-Морковь»

Поэтический конкурс, который ежегодно проводит Агентство новостей ТВ2, подошел к самому интересному моменту — голосованию. На стихотворения трех финалистов мы сняли видеозарисовки. Смотрите и знакомьтесь с лидерами конкурса "Любовь-Морковь 2020".
Ими стали:
Елена Щекоткина со стихотворением «Подорожник»
Надежда Желамская со стихотворением «Мой город»
Федор Акулов со стихотворением «Осень»
7 февраля мы запускаем открытое голосование. Поддержать понравившегося поэта можно до 12:00 часов 12 февраля.
Выбирайте лучшую, на ваш взгляд, работу. Обращайте внимание на имя, рядом с которым ставите галочку. Порядок размещения участников постоянно меняется. С одного устройства можно проголосовать только один раз. Повторные голоса не засчитываются.
Все финалисты получат мини-букеты от цветочной мастерской DARI и подарки от спонсоров. Обладатели второго и третьего места — билеты на двоих в Театр юного зрителя в День всех влюбленных, победитель — прогулку на двоих на снегоходах от Трассы 70.
За гостеприимство благодарим кафе «Карл у Клары».