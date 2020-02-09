Голосуем за победителя конкурса «Любовь-Морковь»

Выбирайте лучшую, на ваш взгляд, работу. Обращайте внимание на имя, рядом с которым ставите галочку. Порядок размещения участников постоянно меняется. С одного устройства можно проголосовать только один раз. Повторные голоса не засчитываются.



Все финалисты получат мини-букеты от цветочной мастерской DARI и подарки от спонсоров. Обладатели второго и третьего места — билеты на двоих в Театр юного зрителя в День всех влюбленных, победитель — прогулку на двоих на снегоходах от Трассы 70.





За гостеприимство благодарим кафе «Карл у Клары».