Голосование в несколько дней и изменения в сборе подписей: как пройдут выборы в Думу Томска

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13 сентября пройдут выборы в Думу Томска. Жители города будут избирать 37 депутатов: 27 депутатов избираются по 27 одномандатным избирательным округам, еще 10 депутатов – по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, которых выдвинули политические партии. Глава горизбиркома Виктор Тищенко рассказал об особенностях этой избирательной кампании.

Кандидаты

Об участии в выборах на сегодняшний день заявили четыре партии: «Новые люди», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров» и «Партия Роста». Официально зарегистрированный список кандидатов пока есть только у партии ЛДПР, остальным предстоит собрать подписи.

Также ожидается поступление документов от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость».

Выдвижение кандидатов от одномандатных округов началось накануне. В первый день документы уже подали восемь человек. Все они являются самовыдвиженцами.

Партии, которые выдвигают единые списки, должны предоставить документы по выдвижению до 31 июля. До 3 августа 18.00 они должны подать документы на регистрацию. Комиссия в течение 10 дней должна будет зарегистрировать все партийные списки. Окончательные списки партий появятся 12 августа.

Кандидаты от одномандатных округов должны сдать все документы до 4 августа 18.00 включительно. Окончательные списки появятся 13 августа.

Сбор подписей

По закону кандидаты от непарламентских партий, непарламентские партии и самовыдвиженцы должны собрать определенное число подписей избирателей.

Кандидатам от одномандатных округов нужно будет предоставить от 61 до 75 подписей (точное число зависит от численности избирателей в округе). Сверх минимального количества допускается запас в 10 % подписей.

Непарламентским партиям нужно будет собрать в поддержку минимум 1860 подписей.

При этом в процедуре сбора подписей произошли изменения. Если раньше избиратель должен был своей рукой написать только дату и подпись, то теперь он сам указывает и свои имя и фамилию. Паспортные данные и адрес до сих пор может вписывать сборщик.

Также подписной лист теперь заполняется лишь с одной стороны, на нем не должно быть больше пяти фамилий. Если сборщик формирует папки с бланками, то в них должно быть не больше 100 листов.

Длительность голосования