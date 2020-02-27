Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Этот день — среда — будет оплачиваемым выходным.

Выбор даты обусловлен тем, что 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 числа начинается священный для мусульман месяц Рамадан, пояснил глава рабочей группы сенатор Андрей Клишас.







Накануне в Госдуму внесли поправки о проведении общероссийского голосования по Конституции. В голосовании могут принимать участие россияне, достигшие 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Подготовку и проведение голосования будут осуществлять Центризбирком РФ, избирательные комиссии субъектов, а также территориальные и участковые избиркомы.





15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении он анонсировал референдум по изменению Конституции. Путин предлагает дать Госдуме полномочия по выбору кандидатур премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий и размера МРОТ, а также поднять ценз оседлости для президента до 25 лет.





Для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию была сформирована рабочая комиссия из 75 человек. В группу, в частности, вошли сенатор Константин Косачев, генерал Борис Громов, спортсменка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин, предприниматель Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров.



В ходе работы были предложены 900 поправок в Конституцию. При этом Путин отметил, что все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования — в случае, если они будут поддержаны гражданами страны.