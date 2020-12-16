Голосование до трех дней и меньше брака: выборы в облдуму пройдут по новым правилам

В областной думе обсудили поправки в региональные законодательные акты, которые касаются проведения выборов и референдумов. Выборы в Законодательную думу Томской области пройдут в сентябре 2021 года.

Масштабные правки связаны с требованиями изменившихся федеральных норм. В частности, предусматривается возможность голосования в несколько дней (до трех дней). Через портал Госуслуг можно будет подать заявление о голосовании вне избирательного участка.





Также ужесточаются требования к подписным листам, которые собирают партии и кандидаты. Если раньше было достаточно только подписи и даты от избирателя, то теперь он должен собственноручно внести свои фамилию, имя и отчество. Кроме того, устанавливаются более жесткие требования к качеству подписи. Раньше брак мог составлять 10 % собранных подписей, сейчас ‒ не более 5 %. Политическим партиям предоставлено право инициировать отзыв своих кандидатов, назначенных членами соответствующих избирательных комиссий.





«Предлагается ввести единый подход к выдвижению кандидатов по одномандатным округам. Если раньше был выбор: выдвижение либо списком, либо отдельно каждого мажоритария, то теперь должен быть сформулирован единый подход для соответствующего уровня выборов. Для муниципальных выборов наиболее оптимально, когда выдвижение происходит отдельно по каждому мажоритарию. Для региональных выборов в Законодательную Думу Томской области предлагается оставить тот подход, который есть сейчас: выдвижение списком», — озвучил предложение комитета председатель Дмитрий Лаптев.





Второе изменение касается синхронизации сроков выдвижения кандидатов и сроков предоставления ими документов в соответствующие избирательные комиссии при проведении муниципальных выборов. Сейчас эти сроки фактически совпадают. Их предлагается развести и оставить люфт в три дня для того, чтобы у кандидата была возможность предоставить необходимые документы. Также совершенствуются сроки передачи бюллетеней в территориальные (окружные) избирательные комиссии. Сейчас установлен срок не позднее чем за 20 дней до дня голосования, предлагается заменить на «не позднее, чем за 2 дня до голосования».