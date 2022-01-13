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«Голос жеста»: экскурсии на языке жестов появились в художественном музее Томска

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В Томском областном художественном музее стартовал проект «Голос жеста». В рамках проекта музей начал записывать видеолекции с сурдопереводом, рассказывающие о работах постоянной экспозиции.

На сайте музея выложены видеолекции с сурдопереводом, рассказывающие об отдельных работах постоянной экспозиции.  Для просмотра лекций непосредственно в зале достаточно навести смартфон на интересующий экспонат с QR-кодом.

В настоящее время готовы к просмотру записи о полотнах Ивана Айвазовского «Корабль в бурю» (1896), Помпео Батони «Возвращение блудного сына» (1787), Матизена «Школа воров» (1852) и других. В дальнейшем список картин из собрания музея, с которыми можно будет познакомиться на языке жестов, будет увеличиваться.

Записи видеолекций выполнены с участием сотрудника Томского регионального отделения Всероссийского общества глухих Татьяны Чернявской.

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