«Голос жеста»: экскурсии на языке жестов появились в художественном музее Томска

В Томском областном художественном музее стартовал проект «Голос жеста». В рамках проекта музей начал записывать видеолекции с сурдопереводом, рассказывающие о работах постоянной экспозиции.

На сайте музея выложены видеолекции с сурдопереводом, рассказывающие об отдельных работах постоянной экспозиции. Для просмотра лекций непосредственно в зале достаточно навести смартфон на интересующий экспонат с QR-кодом.

В настоящее время готовы к просмотру записи о полотнах Ивана Айвазовского «Корабль в бурю» (1896), Помпео Батони «Возвращение блудного сына» (1787), Матизена «Школа воров» (1852) и других. В дальнейшем список картин из собрания музея, с которыми можно будет познакомиться на языке жестов, будет увеличиваться.

Записи видеолекций выполнены с участием сотрудника Томского регионального отделения Всероссийского общества глухих Татьяны Чернявской.