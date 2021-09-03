«Голос»* запустил сервис для помощи наблюдателям на выборах

Движение «Голос»* запустило новый сервис «УИКнаш» . С его помощью желающие стать наблюдателями смогут выбрать участок, получить консультацию и правовую поддержку в дни голосования.

На сайте движения сообщается, что «УИКнаш» работает на принципах краудсорсинга: желающие выбирают участок и получают направления на него от партий и кандидатов.

«Присутствие настоящих наблюдателей на участках сдерживает фальсификаторов, — отмечает «Голос». — Это видно из официальной статистики: существует много примеров, когда явка и результаты голосования на соседних участках значительно отличались только потому, что на одних были независимые наблюдатели, а на других — нет. Чем больше будет добросовестных наблюдателей, тем достовернее будут результаты».

Добавим, томское отделение «Голоса» проводит тренинги для наблюдателей на выборах. Чтобы попасть на обучающее занятие, нужно заполнить анкету и выбрать подходящую дату.

17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы нового созыва. Кроме того, в Томской области в эти же дни выберут депутатов Законодательной Думы Томской

области.





Читайте также: Координатор томского «Голоса»: Будем наблюдать

* — Минюст внес движение в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.











