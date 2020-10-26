Гололед, снег и резкий ветер придут в Томскую область

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В Томской области на 27 октября объявили оперативное предупреждение, сообщают в региональном МЧС. В отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра с порывами 15-20 м/с, на дорогах местами сильная гололедица.

В Томске 27 октября будет облачная погода с прояснениями. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+2 °С. Температура днем +5…+7°С. На дорогах местами гололедица.