Голикова: В Томской за неделю ухудшилась ситуация с коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации с COVID-19 за неделю в пяти российских регионах, сообщает РИА «Новости». В частности, ухудшение ситуации отмечено в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, которые на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф теперь окрашены в красный.

Красный цвет означает, что в регионе выявлено более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения. 12 ноября Томская область обновила суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом: 276 новых случаев в сутки. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 51 064 человека (без учета Северска, где за все время выявили 13 960 случаев заболевания COVID-19).

При этом, областные власти заявили, что дополнительные каникулы и двухнедельный режим нерабочих дней позволили снизить в регионе детскую заболеваемость ОРВИ и СОVID-19.

«Наши ограничительные меры, принятые региональным оперативным штабом, позволили значительно снизить детскую заболеваемость ОРВИ и СОVID-19, — сказала заместитель губернатора Томской области Алёна Левко. — Такой результат дали дополнительные каникулы, социальное разобщение, закрытие кинотеатров, детских игровых центров и фудкортов в торговых центрах. Безусловно, эти ограничительные меры непопулярны, но выбор между отдыхом и здоровьем очевиден».

По их данным, среди детей от 7 до 14 лет уровень заболеваемости снизился на 8%, в возрасте 15-19 лет – на 13%.

«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволила нам с понедельника, 15 ноября, возобновить занятия в школах, детских садах и техникумах, которые были прерваны на две недели, — подчеркнула Алёна Левко. — Но это не значит, что родителям, учителям, преподавателям можно расслабиться. Никто не отменял утренних входных фильтров, регулярного проветривания помещений и других мер, а для учителей – и обязанности вакцинироваться».