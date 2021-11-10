Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Голикова: Томская область — один из шести регионов, где не растет коллективный иммунитет
Новости

Голикова: Томская область — один из шести регионов, где не растет коллективный иммунитет

ТВ2 ТВ2

Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством назвала список регионов, в которых не растет уровень коллективного иммунитета. Помимо Томской области в него вошли Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставрополье и Камчатка.

Также вице-премьер рассказала, что власти отмечают снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом на 2,1% после нерабочих дней. Она призвала всех россиян, не имеющих медицинских противопоказаний, пройти вакцинацию.

В среднем по стране коллективный иммунитет к ковиду в России составляет 48,4%. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Томской области составляет 33,5%. Хотя бы первым компонентом вакцины привились 394 тысячи жителей региона — это примерно 48% взрослого населения. 

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Томской области был зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом — 275 случаев. Начиная с 28 октября в регионе стабильно фиксируется более 200 случаев заражения в сутки. В связи с этим губернатор области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней до 15 ноября — Томская область стала одним из пяти регионов страны, которые ввели вторую нерабочую неделю, так же поступили власти Новгородской, Курской, Смоленской и Челябинской областей.

С начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 600 жителей региона умерли.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.