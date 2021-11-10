Голикова: Томская область — один из шести регионов, где не растет коллективный иммунитет

Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством назвала список регионов, в которых не растет уровень коллективного иммунитета. Помимо Томской области в него вошли Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставрополье и Камчатка.

Также вице-премьер рассказала, что власти отмечают снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом на 2,1% после нерабочих дней. Она призвала всех россиян, не имеющих медицинских противопоказаний, пройти вакцинацию.

В среднем по стране коллективный иммунитет к ковиду в России составляет 48,4%. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Томской области составляет 33,5%. Хотя бы первым компонентом вакцины привились 394 тысячи жителей региона — это примерно 48% взрослого населения.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Томской области был зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом — 275 случаев. Начиная с 28 октября в регионе стабильно фиксируется более 200 случаев заражения в сутки. В связи с этим губернатор области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней до 15 ноября — Томская область стала одним из пяти регионов страны, которые ввели вторую нерабочую неделю, так же поступили власти Новгородской, Курской, Смоленской и Челябинской областей.

С начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 600 жителей региона умерли.