Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября

По информации РБК, премьер-министр Михаил Мишустин предложение Голиковой поддержал. О предложенных мерах Татьяна Голикова завтра сообщит Владимиру Путину.

Татьяна Голикова добавила, что регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщает Интерфакс.

Как сообщает издание, на период нерабочих дней организации и предприятия будут закрыты. После 7 ноября оперштаб предлагает ввести QR-коды.