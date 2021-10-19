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  3. Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября
Новости

Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября

ТВ2 ТВ2

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщает Интерфакс. 

Татьяна Голикова добавила, что регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября. 

По информации РБК, премьер-министр Михаил Мишустин предложение Голиковой поддержал. О предложенных мерах Татьяна Голикова завтра сообщит Владимиру Путину.

Как сообщает издание, на период нерабочих дней организации и предприятия будут закрыты. После 7 ноября оперштаб предлагает ввести QR-коды. 

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