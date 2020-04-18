Годовой доход мэра Томска составил почти 300 млн рублей

Мэр Томска Иван Кляйн заработал в 2019 году свыше 291 миллиона рублей, сведения о доходах появились на сайте администрации Томска. В 2018 году доходы мэра составляли 170,6 млн рублей.

Иван Кляйн по-прежнему владеет тремя земельными участками, гаражным боксом и нежилой площадью 16,8 квадратных метра.





Его супруга Галина Кляйн заработала за год 133,9 миллиона рублей. У нее в собственности находится участок в 510 квадратных метров, квартира площадью 188 квадратных метра, 1/3 доли в квартире площадью 96,8 квадратных метра и гаражный бокс.





Ранее в администрации Томска отметили, что основная часть доходов Ивана Кляйна связана с отчислениями от акций и процентов по вкладам.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​