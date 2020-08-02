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02 августа,
2020
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Годовалый ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на томской трассе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Два автомобиля столкнулись на 36-м километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево. В результате аварии один человек погиб, еще двое и годовалый ребенок пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД. Авария произошла вечером 1 августа. 

Годовалый ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на томской трассе
Фото: предоставлено пресс-службой УМВД

«Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Тойота Филдер, двигаясь со стороны Томска в сторону села  Мельниково, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Тойота Королла под управлением водителя 1977 года рождения. В результате аварии водитель автомобиля Тойота Филдер погиб на месте происшествия, два пассажира автомобиля Тойота Королла, в том числе ребенок 2019 года рождения, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.


В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Годовалый ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на томской трассе
Фото: предоставлено пресс-службой УМВД

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