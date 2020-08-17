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17 августа,
2020
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Новости

Годовалой девочке с пороком сердца требуется срочная помощь

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Годовалой томичке Лере Ардышевой с врожденным пороком сердца срочно требуется помощь, сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». 

Годовалой девочке с пороком сердца требуется срочная помощь
Фото: Лера Ардышева

Ребенку необходимо вылететь в Индию на консультацию по пересадке сердца, но из-за пандемии пока это невозможно. Родители ждут, что в скором времени авиасообщение между странами откроется. В помощь Лере удалось собрать 675 тысяч из необходимых 800 тысяч рублей.

Лера родилась в мае 2019 года. Ее мама Елена говорит, что беременность протекала без осложнений. Врачей настораживали шумы в сердце у девочки, но первое обследование исключило порок. Однако при повторном стало ясно, что у ребенка 3 степень порока сердца.


«Вы неоперабельны! Возможна внезапная смерть вашего ребенка!» — это самое ужасное, что мне довелось услышать за всю мою жизнь, — пишет мама девочки Елена. — Сердце нашей Лерочки очень маленькое, и оно не растет  — аорта и клапан сужены, операцию сделать нельзя. Мою дочку может спасти только трансплантация. Но в нашей стране детская трансплантация запрещена законом. Все дети из России еще недавно ездили на трансплантацию в европейские страны, но сейчас Европа столкнулась с дефицитом донорских органов и помогает только своим гражданам. Теперь наша надежда — это трансплантация в Индии».


Как рассказали ТВ2 в фонде «Обыкновенное чудо», у семьи Леры готовы все документы, открытие границ они ждут каждый день, чтобы отвезти ребенка на консультацию. На консультацию, перелет и лечение осталось собрать 125 тысяч рублей. 


Помочь годовалой Лере, можно перейдя по ссылке. 


Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» с 2008 года помогает семьям с тяжелобольными детьми из Томска и Томской области. За годы работы фонду удалось собрать десятки миллионов рублей для лечения более 700 детей. 



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