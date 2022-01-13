Годовалому томичу с ДЦП нужна помощь в оплате генетического анализа

Маленькому томичу с ДЦП Семену Чабану требуется помощь в оплате генетического анализа, который потом поможет найти эффективное лечение. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

«Когда сынок родился, ничего не было такого, что могло вызвать беспокойство о его здоровье, — пишет в своем блоге его мама Марина, — Но потом с каждым месяцем все сильнее стало тревожить его состояние. Он не мог самостоятельно кушать и из-за этого он не набирал вес. Потом поставили питательный зонд. И начали выяснять причину. Было подозрение на СМА 1 степени. Сделали генетический анализ и эта страшная болезнь не подтвердилась. И сейчас надо сделать другой генетический анализ — полное секвенирование генома — стоимостью 95 000 рублей».