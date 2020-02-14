«Гнид - направо, вшей - налево»: на Алтае Роспотребнадзор рассказал о педикулезе в стихах

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай опубликовало на своем сайте просветительскую статью о педикулезе, решив привлечь внимание к этому заболеванию. Ведомство также привело несколько стихотворений о профилактике педикулеза.

В пресс-релизе рассказывается, что педикулезом болеют не только «бродяги и нелегальные мигранты», но и вполне благополучные люди. Вши встречаются «в детских садах и школах, даже в развитых европейских странах». По данным ведомства, заболеваемости способствуют «тесный контакт детей в организованном коллективе (особенно школьников), примерка чужой шапочки, пользование чужой расческой и увлечение селфи-фотографией».





Чтобы избавиться от болезни, алтайское управление посоветовало лечиться все семьей, соблюдать гигиену, использовать специальные препараты и не забывать про проверенные методы. «Только вычесывание и личное рукопашное истребление даст результат», — считают в Роспотребнадзоре.





Кроме того, ведомство привело несколько стихов.