Глобальные цели, нестандартный подход: чему научат томичей в международной IT-академии

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Филиал известного учебного центра открылся в нашем городе. Теперь томичи, не выезжая из города, могут получить IT-специальность в международной академии.

«Компьютерная академия ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Главной особенностью академии является то, что обучение ведется независимо от возраста и базового образования — специалистов готовят с нуля.

Студентом академии может стать любой человек в возрасте от 7 до 55 лет. Желание дать детям широкие возможности для будущего, самореализация, получение высокооплачиваемой работы — вот что приводит студентов всех возрастов в академию «ШАГ».

Что предлагает «Компьютерная академия ШАГ» в Томске? На этот вопрос отвечает генеральный директор академии Павел Специан.





«ШАГ» — это необычное учебное заведение, построенное на принципах образования будущего. Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Мы внимательно анализируем требования рынка труда, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу обучения только актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах — 90 % времени студенты проводят за компьютером. Преподаватели академии — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

«Компьютерная академия ШАГ» работает в 20 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

При академии работает «Малая компьютерная академия» для детей 7-14 лет.



«Малая академия» — это комплексная программа обучения в сфере высоких технологий. Принципы, по которым построено детское обучение, — это проектный подход, от простого к сложному, преемственность предметов. На международном саммите ООН в Женеве программа «Малой академии» была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала».

Преподаватели-практики научат детей программировать, создавать сайты, работать с 3D-принтером, конструировать и программировать роботов, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать в интернете и многому другому.

Объем полученных знаний поможет ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии и опередить сверстников в будущем профессиональном развитии.

Каждый ребенок перед поступлением в «Малую компьютерную академию» обязательно проходит вступительное тестирование. Которое определяет его текущий уровень компьютерных знаний, согласно нему подбирается соответствующая этому уровню группа для зачисления.

Нам важно, чтобы студентам академии было интересно учиться, а уровень эффективности полученных знаний был высоким. Поэтому мы тщательно оцениваем каждого кандидата на старте, а при необходимости, если у кандидата нулевые знания, предлагаем возможность получить бесплатный месячный подготовительный курс, который будет доступен каждому с 13 по 27 июля, кто планирует поступать в академию. Таким образом, еще до начала осеннего обучения по основной программе наши студенты, получают необходимый навык для уверенного старта.

Активный набор в «Малую компьютерную академию» уже ведется, и если вы хотите, чтобы дети правильно реализовывали свой интерес к компьютерным технологиям и приступили к обучению уже с сентября этого года...

Бронируйте за собой место сейчас, пока еще группы укомплектованы не на 100 %!

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Записаться на осенний поток обучения в «Компьютерную академию ШАГ» можно разными способами:

оставить заявку на сайте: tom.itstep.org

позвонить по телефону: +7-913-101-01-01 (томский номер)

написать в whatsapp, нажав автоссылку

зайти по адресу: пр. Ленина, 133а, 3 этаж ​___________________________________________________________________________________________________________