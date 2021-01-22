Глобальное потепление: ледник Актру за год растаял на 10 метров

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Ученые геолого-географического факультета ТГУ выяснили, что из-за глобального потепления ледник Левый Актру на Алтае потерял за 2020 год более 10 метров своей высоты. Причина – в повышении температур, которое стало одним из рекордных за более чем 60-летнюю историю работы полевого стационара ТГУ в горно-ледниковом бассейне Актру, сообщает пресс-служба вуза.

По данным Всемирной метеорологической организации период с 2011 по 2020 годы стал самым теплым десятилетием за всю историю метеорологических наблюдений, которые регулярно ведутся с 1891 года. По сравнению с доиндустриальным периодом температура атмосферного воздуха в 2020 году уже повысилась на 1,2°С.

Фото: ТГУ

Полученные учеными ТГУ данные с полевого стационара в горно-ледниковом бассейне Актру подтверждают эту тенденцию. В ходе гляциологических работ в мае-сентябре 2020 года на леднике Левый Актру во всех основных морфологических зонах было развернуто реечное поле из 16 абляционных реек. Гляциологи ТГУ измерили мощность снега более чем в 200 точках в диапазоне высот 2650–3600 метров над уровнем моря. Были заложены 8 глубинных шурфов для измерения плотности снежного покрова и изучения стратиграфии снежного покрова.

Фото: ТГУ

В 2020 году на территории научной базы ТГУ «Актру» также была установлена автоматическая метеостанция, непрерывно передающая параметры температуры, скорости ветра и количества дождевых осадков. Такая же метеостанция появилась и на боковой морене Левого Актру у Голубого озера (2850 м н.у.м). Сумма положительных температур в этом месте за июль 2020 года составила 232°С, что на 24 процента больше показателей 1986 года.

– Совместно со специалистами из отдела гляциологии Института географии РАН мы обработали материалы полевого мониторинга и рассчитали индекс баланса массы Левого Актру, который составил минус 947 мм водного эквивалента. То есть за этот год на всей площади в 5,3 кв. км ледник потерял более 10 метров своей высоты. 2019-й тоже был тёплым, но в 2020-м темпы потери массы увеличились более чем в 2 раза, – рассказал заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев.

Полученные данные переданы во Всемирную службу мониторинга ледников (WGMS) в Цюрихе. Ученые отмечают, что ледники Актру являются наиболее показательными в плане трансформаций горного оледенения и ландшафтов, причем, не только для России, но и для всей Центральной Азии. Именно в высокогорье происходит самый быстрый отклик ландшафта на изменения климата.