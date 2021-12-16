Главы фракций и объединений Думы Томска выступили против обнуления губернаторских сроков. Кроме ЛДПР и ЕР

Сегодня представители фракций и депутатских объединений Думы города Томска провели пресс-конференцию, на которой ответили на разные вопросы. В том числе и о том, как они относятся к обнулению губернаторских сроков, за которое проголосовали два дня назад все томские депутаты Госдумы. Этот вопрос важен для городских депутатов и мэрии в частности и потому, что без решения губернатора сейчас невозможно отремонтировать ни одну школу Томска. Так было со школой №1 9, такая же сейчас ситуация и по лицею №8 .

Чингис Акатаев (спикер Думы Томска): Мое личное мнение, что это неправильное решение. Есть определенный механизм, нормальный механизм обновления власти, который работает во многих странах. Для чего это было сделано, лично для меня совершенно непонятно. Я думаю, что мы спросим мнение депутатов, избранных от Томской области. Кстати, несколько депутатов от «Единой России» голосовали против этого закона. Я не могу понять логики. Если для стабильности, то давайте тогда сделаем губернаторов бессменными. Я думаю, что было бы нормальным и два срока, но это лишь моя точка зрении.

Александр Цинь-дэ-Шань («Новые люди»): Мы считаем этот закон вредным. На наш взгляд, во все города России должны вернуться прямые выборы мэра, а где есть, как в Томске, должны сохраниться. Губернаторы должны избираться не больше двух сроков. Не видим никакого смысла в этом законопроекте. Только ограничения для муниципальных и региональных руководителей, которые даже не смогут сформировать свою команду, а будут вынуждены работать с теми, кого им поставят. Категорически против.

Василий Еремин («Яблоко»): Возвращается социалистическая система управления с единоначалием, с единой стабилизирующей партией. Определение нескольких сроков — для меня безразлично, ведь наличие муниципального фильтра и так не делает выборы всенародными. Мы даже никогда не выдвигаем своего кандидата от «СРПЗП», потому что нужно униженно просить, согласовывать кандидатуру. Поэтому если мы хотим двигаться, развивать конкуренцию и свободный рынок, то нужно вернуть нормальные честные выборы.

Ксения Фадеева («Независимые депутаты»): Я предсказуемо скажу, что против этого законопроекта, так как сменяемость власти — хорошо, а застой — это плохо. Но эта тенденция произошла не сегодня. У нас в 2020 году Конституцию поменяли только ради одной поправки, чтобы обнулить сроки президента. Поэтому то, что сейчас произошло с губернаторами — просто продолжение тенденции. Итак всегда очень большой контроль на выборах глав регионов. Есть муниципальный фильтр, и ни один кандидат от системной оппозиции, я не говорю про внесистемную, не может стать губернатором. Потому что нужно собрать определенное количество подписей. А то, что сделали сейчас — безобразие и неуважение к избирателям.

Константин Ушаков («СРПЗП»): Думаем, что система закостенелая. Она потому и закостенелая, что ничего не получается сдвинуть, а у людей теряется вера, что можно сделать что-то лучше. Поэтому сменяемость власти должна быть. Как минимум, понимание того, что завтра все может быть по-другому.

Максим Забелин (Группа местного самоуправления): Я считаю, что губернатор не должен избираться более двух сроков подряд по четыре года каждый. У всех происходит профессиональное выгорание. Мэры, губернаторы и президенты после двух сроков могли бы найти достойное применение для своих сил.

Андрей Петров (КПРФ): Скажу кратко - мы против несменяемости власти.

Юрий Ворошилин (ЛДПР): Хотелось бы обратить внимание, что законопроект является рамочным, и субъект федерации должен сам определять количество сроков, на которое позволяется выдвигаться губернатору. Поэтому посмотрим, как будут голосовать наши коллеги из областной Думы. Ни для кого не секрет, что этот законопроект был разработан для некоторых территорий и, в некотором роде, относится именно к субъектам федерации. Несмотря на то, что у нас управление в стране происходит достаточно централизованно, данный законопроект расширяет полномочия субъектов федерации. Как юрист, я могу сказать, что это неплохой закон в рамках именно политического строя, то есть, когда решения о выборах глав субъекта и его сроков передаются именно на уровень субъекта.

Максим Резников (ЕР): Если говорить свое мнение, то я не определился. Согласен, что есть моральное и физическое выгорание, накопленная усталость, и сменяемость должна быть. Но есть и реформы, которые ты должен сделать, и двух сроков на это может не хватить. Меня беспокоит больше всего то, что полномочия именно местных органов самоуправления постоянно уменьшаются. А это, как вы уже сказали, самая близкая ветвь власти к народу. Мне это не нравится.