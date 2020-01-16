Глава ФНС России Михаил Мишустин может стать премьер-министром

Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.





«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщает пресс-служба Кремля.





В то же время Владимир Путин возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева. Назначение Мишустина на пост премьер-министра Госдума рассмотрит 16 января на внеочередном собрании.





Напомним, Владимир Путин 15 января выступил с обращением к Федеральному Собранию. В ходе своей речи он анонсировал изменение Конституции. После этого правительство России в полном составе подало в отставку.