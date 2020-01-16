Глава ФНС России Михаил Мишустин может стать премьер-министром
Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщает пресс-служба Кремля.
В то же время Владимир Путин возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева. Назначение Мишустина на пост премьер-министра Госдума рассмотрит 16 января на внеочередном собрании.
Напомним, Владимир Путин 15 января выступил с обращением к Федеральному Собранию. В ходе своей речи он анонсировал изменение Конституции. После этого правительство России в полном составе подало в отставку.
Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.
В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году — аспирантуру этого вуза.
Доктор экономических наук.
С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам.
С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года — руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).
С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).
С 6 апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). С октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ.
Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18 млн 993 тыс. рублей, супруги - 47 млн 709 тыс. рублей.
Женат, трое сыновей.
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