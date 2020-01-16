Добрые новости
16 января,
2020
1
фото
Новости

Глава ФНС России Михаил Мишустин может стать премьер-министром

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.


«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщает пресс-служба Кремля.


В то же время Владимир Путин возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева. Назначение Мишустина на пост премьер-министра Госдума рассмотрит 16 января на внеочередном собрании.


Напомним, Владимир Путин 15 января выступил с обращением к Федеральному Собранию. В ходе своей речи он анонсировал изменение Конституции. После этого правительство России в полном составе подало в отставку. 

Глава ФНС России Михаил Мишустин может стать премьер-министром

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.


В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году — аспирантуру этого вуза.


Доктор экономических наук. 


С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. 


С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года — руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).


С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).


С 6 апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). С октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ.


Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18 млн 993 тыс. рублей, супруги - 47 млн 709 тыс. рублей.


Женат, трое сыновей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.