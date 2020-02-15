Главврач Томского онкодиспансера покинула пост после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры облздрав «прекратил трудовые отношения» с главным врачом областного онкодиспансера Софьей Мазеиной, сообщается на сайте ведомства.





Это произошло после проверки исполнения трудового законодательства в медучреждении.





«Установлено, что в сентябре 2019 года главный врач онкологического диспансера осуждена за умышленное тяжкое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), совершенное ею до назначения на указанную должность. Трудовым кодексом Российской Федерации установлены ограничения в сфере оказания медицинских услуг несовершеннолетним для лиц, имеющих судимость за совершение тяжкого преступления», — говорится в сообщении.





Так как онкодиспансер оказывает помощь в том числе детям, деятельность главврача прокуратура посчитала незаконной. Поэтому прокурор потребовал от облздрава прервать отношения с врачом. При рассмотрении главврач приняла решение покинуть пост по собственному желанию.





«В настоящее время решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников департамента, допустивших длительное нарушение трудового законодательства», — добавили в прокуратуре.