Главврач Томского онкодиспансера покинула пост после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры облздрав «прекратил трудовые отношения» с главным врачом областного онкодиспансера Софьей Мазеиной, сообщается на сайте ведомства.
Это произошло после проверки исполнения трудового законодательства в медучреждении.
«Установлено, что в сентябре 2019 года главный врач онкологического диспансера осуждена за умышленное тяжкое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), совершенное ею до назначения на указанную должность. Трудовым кодексом Российской Федерации установлены ограничения в сфере оказания медицинских услуг несовершеннолетним для лиц, имеющих судимость за совершение тяжкого преступления», — говорится в сообщении.
Так как онкодиспансер оказывает помощь в том числе детям, деятельность главврача прокуратура посчитала незаконной. Поэтому прокурор потребовал от облздрава прервать отношения с врачом. При рассмотрении главврач приняла решение покинуть пост по собственному желанию.
«В настоящее время решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников департамента, допустивших длительное нарушение трудового законодательства», — добавили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что указанное преступление совершалось до момента вступления в должность главврача онкодиспансера. Ранее Софья Мазеина работала главврачом Шегарской районной больницы.
Отметим, в начале февраля в нескольких томских СМИ и блогах появилась информация о том, что областной онкодиспансер приобрел через портал Госзакупок розовый айфон. Новость об этом разошлась по некоторым федеральным СМИ. Там же отмечалось, что главврач диспансера Софья Мазеина ранее была судима за присвоение средств, тогда она работала руководителем Шегарской районной больницы. В упомянутых материалах не приводились позиция и разъяснения руководства онкодиспансера или облздрава о назначении покупки. Позже в некоторых источниках появилась информация о том, что айфон покупался диспансером для того, чтобы запустить мобильное приложение (личный кабинет онкобольного). Облздрав и диспансер до сих пор не выступили с официальным комментарием по поводу ситуации.