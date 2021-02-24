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24 февраля,
2021
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Главврач медсанчасти №2 уволился по собственному желанию

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
34 минуты назад

Главврач медсанчасти №2 в Томске Алексей Михленко уволился. По информации аналитической системы «Контур.Фокус», с 18 февраля 2021 года Алексей Михленко больше не руководит больницей.

Алексей Михленко
Алексей Михленко

Алексей Михленко работал главным врачом в медсанчасти №2 с 2015 года. Теперь исполняет обязанности главного врача Владимир Масунов. 

Как пояснили ТВ2 в томском облздраве, Алексей Михленко покинул свой пост по собственному желанию.

Как рассказали ТВ2 сотрудники медсанчасти, в больнице продолжают идти проверки. 


Медсанчасть №2 одну из первых больниц перепрофилировали в коронавирусный госпиталь в Томске. МСЧ №2 стала известна в ноябре, когда из-за нехватки свободных коек людям предлагали сидячую госпитализацию. В коридорах больницы на стульях лежали десятки людей с подозрением на COVID-19.


В июне 2020  Владимир Путин наградил  Алексея Михленко за борьбу с коронавирусной инфекцией орденом Пирогова.


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