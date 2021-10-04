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Главврач Томской районной больницы прокомментировал ситуацию с отсутствием фельдшера в Калтае

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Жители села Калтай остались без фельдшера, они пожаловались главному врачу Томской районной больницы Анатолию Музенику на отсутствие медицинской помощи. По их словам, родителям с больными детьми и пожилым людям приходится ездить в ЦРБ. ЦУР зафиксировал жалобы и обратился за комментарием к главврачу.

«В июне 2021 участковый терапевт, обслуживающий взрослое население с. Калтай, уволился по собственному желанию. В настоящее время администрация «Томской РБ» ищет другого специалиста для работы по программе «Земский доктор». На данный момент взрослое население с. Калтай обслуживает терапевт другого участка по внутреннему совместительству. С 8 сентября по собственному желанию уволился фельдшер с. Калтай. Данная вакансия также объявлена вакантной и размещена на сайтах учреждения и поиска работы. Специалисту предлагается участие в программе "Земский фельдшер"», — объяснил ЦУРу Анатолий Музеник.

Он добавил, что в настоящее время помощь оказывает фельдшер села Кандинка, выезжая на ФАП села Калтай каждый четверг. Главврач от имени медучреждения приносит жителям извинения за временные неудобства.

Автор:  TOMSKPOLIT
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