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Главная Новости Главврач Коммунарки: Длительность постковидного синдрома составляет около двух месяцев
Новости

Главврач Коммунарки: Длительность постковидного синдрома составляет около двух месяцев

ТВ2
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50 минут назад

Длительность постковидного синдрома составляет около двух месяцев, рассказал главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время поездки в Забайкальский край. У пожилых пациентов, переболевших коронавирусом, время восстановления может быть более долгим.

Денис Проценко рассказал, что Коммунарка совместно с Государственным университетом провела глубинное исследование с участием 250 пациентов. Их наблюдали с момента попадания в Коммунарку и еще более чем месяц после выписки.

«Действительно, ковид оставляет определенный, к счастью, временный след. Симптомы, которые мы при опросе наблюдали, их три - быстрая утомляемость физическая, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили, — цитирует Проценко издание ТАСС. — Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться».

Медик добавил, что для восстановления нужна умеренная физнагрузка, стандартный комплекс мероприятий по реабилитации и разъяснительная работа по поводу того, что постковидный синдром — временное явление. 

Напомним, в Томской области можно пройти бесплатную реабилитацию после коронавируса в НИИ курортологии и физиотерапии, в санаториях «Космонавт» и «Ключи». Для жителей региона лечение проводится по полису ОМС.  

 

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