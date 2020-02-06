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06 февраля,
2020
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Новости

Главу томского филиала Россельхозбанка подозревают в злоупотреблении полномочиями

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томске возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на руководителя регионального филиала одного из госбанков, сообщает СКР по Томской области. По сведениям «Ъ-Сибирь», подозреваемым по делу проходит глава томского филиала Россельхозбанка. На сайте банка сообщается, что филиал возглавляет Игорь Шелевой.

Игорь Шелевой со студентами Банковской школы
Игорь Шелевой со студентами Банковской школы

Согласно материалам дела, которое было возбуждено по наработкам ФСБ, в июне 2019 года подозреваемый обеспечил заключение кредитной линии с лимитом 100 млн рублей между банком и коммерческой организацией. В рамках заключенного договора фирме была предоставлена из средств федерального бюджета субсидия в размере 2,2 млн рублей. По версии следствия, кредит, который был предоставлен на льготных условиях, заемщик использовал не по целевому назначению, о чем было заранее известно топ-менеджеру банка. В квартире и кабинете руководителя филиала кредитной организации проведены обыски и выемка документов.


В банковской сфере Игорь Шелевой работает более 10 лет. C 2005 года занимал различные управленческие позиции в региональных отделениях крупных федеральных финансовых институтов. До прихода в томский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в течение трех лет управлял томским подразделением Бинбанка.

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