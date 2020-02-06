Главу томского филиала Россельхозбанка подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Томске возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на руководителя регионального филиала одного из госбанков, сообщает СКР по Томской области. По сведениям «Ъ-Сибирь», подозреваемым по делу проходит глава томского филиала Россельхозбанка. На сайте банка сообщается , что филиал возглавляет Игорь Шелевой.

Согласно материалам дела, которое было возбуждено по наработкам ФСБ, в июне 2019 года подозреваемый обеспечил заключение кредитной линии с лимитом 100 млн рублей между банком и коммерческой организацией. В рамках заключенного договора фирме была предоставлена из средств федерального бюджета субсидия в размере 2,2 млн рублей. По версии следствия, кредит, который был предоставлен на льготных условиях, заемщик использовал не по целевому назначению, о чем было заранее известно топ-менеджеру банка. В квартире и кабинете руководителя филиала кредитной организации проведены обыски и выемка документов.





В банковской сфере Игорь Шелевой работает более 10 лет. C 2005 года занимал различные управленческие позиции в региональных отделениях крупных федеральных финансовых институтов. До прихода в томский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в течение трех лет управлял томским подразделением Бинбанка.