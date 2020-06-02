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02 июня,
2020
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Новости

Главу томского филиала Россельхозбанка будут судить за превышение полномочий

ТВ2
ТВ2
10 минут назад

Директора томского филиала одного из банков, 100% акций которого принадлежат государству, будут судить за превышение полномочий, сообщает пресс-служба регионального СК. Ряд СМИ со ссылкой на источник сообщает, что речь идет о главе томского филиала Россельхозбанка.

Главу томского филиала Россельхозбанка будут судить за превышение полномочий

По версии следствия, в июне 2019 года глава томского филиала банка, обеспечил заключение кредитной линии с лимитом 100 млн рублей между банком и коммерческой организацией. При этом обвиняемому было известно, что кредитные деньги заемщик потратит не по назначению.

«В результате этих действий банк в целях возмещения недополученного дохода перечислил субсидию из средств федерального бюджета в общем размере 3 миллионов 786 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Российской Федерации», — говорится в сообщении СК по Томской области.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2020 года. На данный момент обвиняемый полностью признал вину и находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. По статье «злоупотребление должностными полномочиями» мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В банковской сфере Игорь Шелевой, обвиняемый глава томского Россхельхозбанка, работает более 10 лет. C 2005 года занимал различные управленческие позиции в региональных отделениях крупных федеральных финансовых институтов. До прихода в томский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в течение трех лет управлял томским подразделением Бинбанка.

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