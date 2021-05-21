Главу штаба Навального* Ксению Фадееву задержали возле здания Думы Томска

Сейчас Ксения находится в Советском РОВД. С ней находится адвокат. Ксения подчеркивает, что ее в РОВД именно доставили, а не задержали.

Позднее Ксения написала, что задержана за организацию акции, которая прошла в Томске 21 апреля. При этом сама девушка не была на акции, не анонсировала ее проведении на своих страницах в соцсетях и не была ее организатором.





«Это первый за лет 10 митинг несистемной оппозиции в Томске, который я не только не организовывала, но и в котором не принимала участие. Это было самое неприятное для меня решение за последнее время. Причина банальна. За последние несколько месяцев я уже получила два административных наказания за организацию акций, третье ставит меня в один шаг от уголовной дадинской статьи (за неоднократное нарушение правил проведения мероприятия)», — писала Ксения.







Ранее Советский районный суд арестовал Андрея Фатеева на 30 суток за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. При этом Андрея Фатеева также не было на митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля.







«Судья посчитал, что я организовал митинг. И как же я это сделал? А тут самое интересное ) На вопрос парня, которого впервые вижу, пришедшего в штаб, «Где же будет проходить митинг?» ответил, что на сайте будет вся информация. Вот как оказывается нужно! А мы-то думали заморачиваться надо, оглашать публично, посты делать, листовки раздавать...», — писал Андрей Фатеев.







Отбывать срок в спецприемнеке он будет до 22 мая.