Главу представительства «Аэрофлота» в Томске подозревают в мошенничестве

Руководителя представительства ПАО «Аэрофлот» в Томске подозревают в мошенничестве. По данным службы, он провел фиктивное трудоустройство своей знакомой и получал за нее зарплату — фактически она не работала.

«В феврале 2020 года он трудоустроил свою знакомую на должность диспетчера по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету. При этом он достиг с ней договоренности о том, что фактически исполнять обязанности по указанной должности ей не придется, а денежными средствами, перечисляемыми ПАО «Аэрофлот» в качестве заработной платы, он будет распоряжаться по своему усмотрению», — сообщили в региональном УФСБ России.

По данным ведомства, он с февраля 2020 по июль 2021 получил около миллиона рублей. Служба возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

«Используя свое служебное положение, он незаконно похитил, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению и причинив тем самым имущественный ущерб «Аэрофлоту» в крупном размере», — заявили в ФСБ.