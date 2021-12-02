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Глава отдела по расследованию особо важных дел томского СКР подозревается в получении взятки

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Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Сергей Арефьев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СКР.

Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Следствие утверждает, что во время расследования он нашел посредника, которому рассказал, что за взятку готов прекратить данное дело. Также Арефьев сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере. Учредитель коммерческой организации обратился в правоохранительные органы, дальнейшие переговоры проходили под контролем правоохранителей.

«При непосредственной передаче взятки 2 декабря посредник, а в дальнейшем и Арефьев, задержаны. С их участием в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве», — говорится в пресс-релизе.

Следователю инкриминируют получение через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). СКР намерен ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Арефьев. Фото: YouTube
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