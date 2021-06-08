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08 июня,
2021
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Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра для шашлыков

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовало МЧС за разведение огня для приготовления шашлыков. Ранее сам Цыденов подписал распоряжение об установлении особого противопожарного режима.

Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра для шашлыков

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» — написал глава региона на своей странице в Инстаграме. 


Из протокола следует, что «гражданин Цыденов А. С. в период действия особого противопожарного режима развел костер и использовал открытый огонь для приготовления пищи».  Цыденов признан виновным по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ и оштрафован на 3 тыс. рублей.


В качестве смягчающих обстоятельств указано его «раскаяние», а также тот факт, что он впервые совершил административное правонарушение. В регионе противопожарный режим действовал до 9 мая. 

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