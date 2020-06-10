Главреда ProUfu оштрафовали за «фейк» о подготовке мест на кладбище для погибших от COVID-19

Главного редактора уфимского издания ProUfu Тимура Алмаева оштрафовали на 60 тысяч рублей за «фейковую» новость о подготовке тысячи мест на кладбище для умерших от COVID-19. Эту информацию изданию подтверждал пресс-секретарь мэрии Уфы Марсель Байдавлетов.

Первыми новость о местах для жертв коронавируса на уфимском кладбище опубликовал «Коммерсант-Уфа». Издание ссылалось на источник в Комбинате спецобслуживания Уфы, «занимающий руководящий пост».

Целый ряд уфимских СМИ, в том числе и ProUfu, получил подтверждение этой информации из уст пресс-секретаря мэрии Марселя Байдавлетова и опубликовал ее на своих сайтах. Однако на следующий день администрация Уфы на своем сайте разместила сообщение, что информация является недостоверной, – пишет издание ProUfu. – Контролирующие и проверяющие органы набросились на СМИ с обвинением в публикации фейк-ньюс. А это, напомним, вполне себе правовая категория, выраженная в административной и даже уголовной ответственности. По предписанию Роскомнадзора все издания были вынуждены снять свои материалы.

Мировой суд встал на сторону обвинения и приговорил главного редактора ProUfu к штрафу в 60 тысяч рублей. Издание намерено обжаловать штраф вплоть до Европейского суда по правам человека.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ была начата проверка, МВД завело в отношении ProUfu административное дело по статье «злоупотребление свободой массовой информации»: издание обвинили в публикации фейковой новости. На суде ProUfu предоставили переписку в WhatsАpp журналиста с пресс-секретарем уфимской мэрии Марселем Байдавлетовым, но последний заявил, что дал комментарий неофициально.

Наших коллег из других СМИ, в том числе из «Коммерсант-Уфа», только начали вызывать в Роскомнадзор для составления протокола. А нас уже осудить успели, и составлял протокол не Роскомнадзор, а МДВ по поручению прокуратуры, – прокомментировал ТВ2 обозреватель ProUfu Рамиль Рахматов. – Думаю, что за нас взялись, потому что мы не франшиза и не федеральное СМИ, но при этом лидирующие и независимые. Мы часто задеваем интересы и силовых структур, и прокуратуры Башкортостана. С Генпрокуратуры пришло требование разобраться, а наши прокурорские воспользовались.

20 марта 2020 года ТВК опубликовал на своем сайте видеоролик, в котором активистки организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации COVID-19 и заявляют, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет. Этот же ролик опубликовал и ряд других СМИ, однако спустя месяц, 22 апреля, Роскомнадзор направил редакции уведомление о привлечении к ответственности.





По версии Генпрокуратуры, в публикации усматриваются признаки нарушения статьи «Злоупотребление свободой массовой информации», ТВК грозил штраф до 500 тысяч рублей. Однако 7 июня Енисейское управление Роскомнадзора отказалось от претензий к каналу.





Закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе был подписан Владимиром Путиным 1 апреля. Штраф для юридических лиц за распространение фейк-ньюс составляет от 1,5 млн до 3 млн рублей, а при причинении вреда здоровью, смерти человека и прекращении функционирования объектов инфраструктуры — от 3 млн до 5 млн рублей.





На следующий же день после принятия закона Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадзор материалы для привлечения радиостанции «Эхо Москвы» к ответственности. Надзорное ведомство признало недостоверной информацию о якобы попытке УФСИН скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской исправительной колонии ИК-8. Новость об этом была опубликована на сайте оренбургского отделения «Эха Москвы» и удалена.





Ряд независимых СМИ, входящих в Синдикат-100, включая ТВ2, выступили с критикой этого закона.





«Функция прессы — рассказывать о том, что происходит на самом деле. <...> Молчание о проблемах — путь к их усугублению. Понятно, что пресса, рассказывая о них, вольно или невольно указывает на виновников проблем. И это не всегда вирус — субстанция бессмысленная и не несущая ответственности. Часто это вполне конкретные люди с именами и фамилиями, наделенные полномочиями и с этими полномочиями не справляющиеся или по некомпетентности, или по иным причинам. Вирус рано или поздно уйдет, а они останутся. Независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой. Потому эпидемию уже активно используют для давления на журналистов. Власть разговаривает с прессой, используя военную лексику, напрямую угрожая. Инструментом давления становится в числе прочего спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе», — говорилось в обращении журналистов.





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