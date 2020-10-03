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03 октября,
2020
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Главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Нижнем Новгороде главный редактор Koza.Press Ирина Славина подожгла себя у здания ГУ МВД России, сообщает издание.  От полученных травм журналистка скончалась на месте. На своей странице в Facebook Ирина оставила записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.

Опубликовано Ириной Славиной Пятница, 2 октября 2020 г.
Главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД
Фото: shtab.navalny.com

В СК по региону подтвердили, что днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов.


На место происшествия выехали следователи и провели доследственную проверку.  

Ирина Славина
Ирина Славина

Как передает издание KOZA.Press, накануне в квартире журналистки прошли обыски. Обыски проводились в рамках уголовного дела в отношении одного из жителей города. В интервью The Insider журналистка рассказывала, что силовики предложили ей сдать печатные материалы организации «Открытая Россия» (признана «нежелательной» в 2017 году), которая якобы финансирует протесты против застройки парка Швейцария в Нижнем Новгороде. 

Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь ...

Опубликовано Ириной Славиной Четверг, 1 октября 2020 г.

 В СК по Нижегородской области заявили об отсутствии связи между гибелью Ириной Славиной и проведенными обысками у нее дома.


«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — пояснили в СК. 

Алексей Навальный прокомментировал смерть Ирины Славиной, он считает, что причиной случившегося стал «непрекращающийся харрасмент» со стороны силовиков.

Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов попросил генпрокурора России Игоря Краснова провести проверку по факту  гибели Ирины Славиной. 


Движение в защиту прав избирателей «Голос» потребовало возбудить уголовное дело по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства.

Главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД
Фото: Наталья Бурухина

Как передает издание NN.RU, на место гибели Ирины Славиной продолжают идти люди, принося свечи и цветы.



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