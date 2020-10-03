Главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД

В Нижнем Новгороде главный редактор Koza.Press Ирина Славина подожгла себя у здания ГУ МВД России, сообщает издание . От полученных травм журналистка скончалась на месте. На своей странице в Facebook Ирина оставила записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

В СК по региону подтвердили, что днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов.

Как передает издание KOZA.Press, накануне в квартире журналистки прошли обыски. Обыски проводились в рамках уголовного дела в отношении одного из жителей города. В интервью The Insider журналистка рассказывала , что силовики предложили ей сдать печатные материалы организации «Открытая Россия» (признана «нежелательной» в 2017 году), которая якобы финансирует протесты против застройки парка Швейцария в Нижнем Новгороде.

Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь ...

В СК по Нижегородской области заявили об отсутствии связи между гибелью Ириной Славиной и проведенными обысками у нее дома.





«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — пояснили в СК.