Главный режиссер Театра юного зрителя покинул свой пост

Павел Зобнин решил уйти с поста главного режиссера Томского ТЮЗа, сообщается в группе театра во ВКонтакте. Эту должность он занимал два года.

За два года работы Павел Зобнин поставил три спектакля — «Девушки в любви», «Лейтенант с острова Инишмор» и моноспектакль Ольги Рябовой «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века». Последний принес актрисе победу в номинации «Лучшая женская роль» на областном театральном фестивале «Маска».





«Это было насыщенное время, — комментирует директор ТЮЗа Андрей Сидоров. — Результатом сотрудничества стало появление в репертуаре ТЮЗа ярких, не похожих друг на друга спектаклей. При непосредственном участии главного режиссера в театре обсуждались и воплощались в жизнь интересные проекты, среди которых первый томский вербатим «студенТЫ». Во многом благодаря Зобнину наш спектакль «Крестьяне о писателях» побывал на «Реальном театре», одном из главных российских фестивалей. Хочется сказать Павлу большое спасибо за все, что удалось сделать в ТЮЗе. В нашем театре Зобнин впервые попробовал себя в роли главного режиссера. Уверен, здесь он обрел важный опыт. От души желаю ему успехов и удачи в новых театрах и городах».





Павел Зобнин родом из Москвы. В 1999 году он окончил Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии (ВИППК) при Госкино РФ, факультет режиссуры кино- и телефильма, мастерская А. И. Суриковой и В. Д. Рубинчика. Проходил практику на Мосфильме в качестве оператора и ассистента режиссера.





Главным режиссером Томского областного театра юного зрителя был назначен в 2018 году.





Уход Павла Зобнина из театра связывают со сменой руководства. Напомним, директор ТЮЗа Владимир Казаченко в апреле этого года покинул Томск и возглавил театр Константина Райкина «Сатирикон». Директором ТЮЗа стал заслуженный артист России, актер Томского театра драмы Андрей Сидоров.