Главный лесничий в Молчанове получил три года условно за незаконную рубку в крупном размере

На суде, по информации прокуратуры, лесничий не признал свою вину. Но суд учел отсутствие у него судимостей, положительные характеристики, наличие малолетних детей и назначил условное наказание.

«Установлено, что в феврале 2017 года подсудимый, являясь главным лесничим Молчановского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес», при наличии договора о купле-продаже 50 кубометров лесных насаждений дал указание подчиненным сотрудникам лесничества об отводе леса в объеме более 200 м³, который и был вырублен нанятыми лицами. В результате противоправных действий подсудимого государству причинен ущерб в сумме свыше 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

«Согласившись с позицией стороны обвинения, суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также назначил ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере лесного хозяйства на срок 2 года», — уточняет прокуратура.





Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого всей суммы нанесенного ущерба. Отметим, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. По информации источника ТВ2 в Молчаново, Олег Безручкин планирует обжаловать решение суда. Связаться с самим главным лесничим ТВ2 пока не удалось.





В конце февраля 2020 года во всех томских СМИ появилась информация с пресс-релиза ФСБ о том, что сотрудник Молчановского лесничества подозревается в незаконном выделении участка под вырубку леса ценных пород на 10 млн рублей. Фамилию лесничего и детали преступления в сообщении не уточняли. В телефонном разговоре один из работников местного лесничества рассказал ТВ2, что в деле не все однозначно, а Алексей Кулумаев (так зовут лесничего, на которого завели дело) не виноват в преступлении. В Молчановском лесничестве, по его словам, творится беспорядок из-за действий главного лесничего района, а у подчиненных с ним затяжной конфликт. Чтобы разобраться в ситуации, наши корреспонденты поехали в Молчаново и поговорили с местными жителями и лесничими.





Лесничие, которые незадолго до этого уволились из лесничества, рассказали, что начальник неоднократно давал указания подписывать документы, касающиеся материальной оценки леса, или отводить участки под рубки больше, чем указано в документах. После одного из таких случаев они жаловались на Олега Безручкина в прокуратуру, было возбуждено уголовное дело, но суды тянулись два года и ничем не заканчивались. Большой материал об этом ТВ2 опубликовало в марте 2020 года.





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