Главный лесничий Тегульдетского района арестован за санитарную рубку

Следственный комитет Российской Федерации по Томской области сообщает, что на основании материалов региональных управлений ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело в отношении главного лесничего Тегульдетского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес». По данным сайта обладминистрации руководителем лесничества Тегульдетского района является Андрей Нехорошев. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По предварительным данным, главный лесничий в 2017 году дал незаконное указание подчиненному работнику о подписании акта лесопатологического обследования в урочище «Берегаевское», заведомо зная, что он этого обследования не проводил. В составленный акт и приложениях к нему были внесены недостоверные сведения о необходимости проведения на указанном лесном участке санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной санитарной рубки лесных насаждений на площади 30 га.





На основании этого акта Департамент лесного хозяйства Томской области заключил с ОГАУ «Томсклесхоз» договор купли-продажи лесных насаждений в указанном урочище для проведения сплошной санитарной рубки. В свою очередь ОГАУ «Томсклесхоз» заключил с одной из коммерческих организаций договоры на выполнение работ по рубке леса и купли-продажи срубленной древесины.