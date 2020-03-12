Главный лесничий Тегульдетского района арестован за санитарную рубку

Следственный комитет Российской Федерации по Томской области сообщает, что на основании материалов региональных управлений ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело в отношении главного лесничего Тегульдетского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес». По данным сайта обладминистрации руководителем лесничества Тегульдетского района является Андрей Нехорошев. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По предварительным данным, главный лесничий в 2017 году дал незаконное указание подчиненному работнику о подписании акта лесопатологического обследования в урочище «Берегаевское», заведомо зная, что он этого обследования не проводил. В составленный акт и приложениях к нему были внесены недостоверные сведения о необходимости проведения на указанном лесном участке санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной санитарной рубки лесных насаждений на площади 30 га.
На основании этого акта Департамент лесного хозяйства Томской области заключил с ОГАУ «Томсклесхоз» договор купли-продажи лесных насаждений в указанном урочище для проведения сплошной санитарной рубки. В свою очередь ОГАУ «Томсклесхоз» заключил с одной из коммерческих организаций договоры на выполнение работ по рубке леса и купли-продажи срубленной древесины.
В результате действий обвиняемого под рубку были незаконно выделены лесные насаждения, расположенные на участках земель лесного фонда, находящиеся в собственности Российской Федерации. Данная рубка была предотвращена в результате действий оперативных сотрудников региональных УФСБ, УМВД и Росгвардии.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
А три недели назад региональное УФСБ возбудило уголовное дело в отношении лесничего Молчановского лесничества (филиал ОГКУ «Томсклес»), которого также подозревают в незаконном выделении участка под вырубку леса ценных пород. Ущерб от действий Алексея Кулумаева сотрудники ФСБ оценили в 10 млн рублей.