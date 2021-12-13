Главный тренер спортклуба «Нельсон» завоевал два золота на первенстве мира по «грэпплингу» и «грэпплингу-ги»

В Москве состоялось первенство мира по спортивной борьбе «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». В категории ветераны дивизион В (46-55 лет) Томск представлял Виталий Ахлестин.

11 декабря в спортивном комплексе ЦСКА состоялись первые схватки в категории «грэпплинг» (без кимоно), в которых томич победил американского спортсмена. 12 декабря схватки в категории «грэпплинг-ги» (кимоно) принесли Ахлестину и вторую золотую медаль. Как сообщил сам Виталий, все прошло аккуратно и без травм. Виталий Ахлестин известен в Томске как спортсмен и тренер. Его воспитанники часто выступают на различных турнирах. Практически всегда занимают призовые места. На данный момент Ахлестин является директором и главным тренером томского спортивного клуба «Нельсон», где тренирует спортсменов разных возрастов. Развиты такие направления как джиу-джитсу и самооборона для женщин.

На своем собственном примере Виталий доказывает и показывает, что мечты исполняются, если ставить цели и всегда идти вперед. Девиз спортивного клуба «Нельсон»: «Уважая других, уважаем себя».

В «Нельсон» берут всех желающих старше 16 лет независимо от уровня подготовки. Тренера предлагают каждому ученику персональный подход. Направления тренировок — джиу-джитсу, самооборона для женщин, а также спортивная борьба. Клуб находится по адресу улица Алтайская, 132.

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