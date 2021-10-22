Главный санврач: 80% студентов Томска должны пройти вакцинацию от коронавируса до конца года

До конца 2021 года 80% совершеннолетних студентов профессиональных образовательных организаций должны вакцинироваться от коронавируса. Это следует из новой редакции постановления главного санитарного врача Томской области Ольги Пичугиной.
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «...» обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет», — говорится в постановлении.
Уточняется, что все учебные и трудовые организации должны организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 30 октября, а вторым компонентом – до 31 декабря этого года.
18 октября на официальной пресс-конференции Ольги Пичугиной стало известно, что только более 20% студентов поставили прививку от коронавируса.
«Томская область занимает третье место по числу студентов на 100 тысяч человек. К сожалению, вакцинация среди этой части граждан Томской области крайне низкая. Это чуть больше 20%. Что само собой в нынешних условиях является недопустимым», — сказала она.
Также главный санитарный врач Томской области отметила, что даже с учетом перехода студентов на дистант, это не спасет их от заражения. Так как существует риск заразиться ковидом в общежитиях.
Напомним, что за последние сутки в Томской области официально подтвердили 159 новых случаев заболевания коронавируса. Выписали 68 человек. Два человека за сутки скончались.