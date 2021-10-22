Главный санврач: 80% студентов Томска должны пройти вакцинацию от коронавируса до конца года

Уточняется, что все учебные и трудовые организации должны организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 30 октября, а вторым компонентом – до 31 декабря этого года.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «...» обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет», — говорится в постановлении.

До конца 2021 года 80% совершеннолетних студентов профессиональных образовательных организаций должны вакцинироваться от коронавируса. Это следует из новой редакции постановления главного санитарного врача Томской области Ольги Пичугиной.

18 октября на официальной пресс-конференции Ольги Пичугиной стало известно, что только более 20% студентов поставили прививку от коронавируса.

«Томская область занимает третье место по числу студентов на 100 тысяч человек. К сожалению, вакцинация среди этой части граждан Томской области крайне низкая. Это чуть больше 20%. Что само собой в нынешних условиях является недопустимым», — сказала она.

Также главный санитарный врач Томской области отметила, что даже с учетом перехода студентов на дистант, это не спасет их от заражения. Так как существует риск заразиться ковидом в общежитиях.