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Главный редактор «Томской недели» сообщил о закрытии газеты

ТВ2 ТВ2

Главный редактор областной газеты «Томская неделя» Владимир Губа подтвердил ТВ2 информацию о скором закрытии издания. Такое решение накануне принял учредитель газеты Игорь Гусаров.

«Да, информация верная. Так решил учредитель [Игорь Гусаров], почему — это уже не мой комментарий. Меня поставили в известность только вчера. Что я думаю — одним СМИ стало меньше, да и все», — прокомментировал Губа.

Как написала в своем Facebook один из авторов «Томской недели» Ирина Сесюнина, заявление на ликвидацию «Томской недели» в Роскомнадзор уже подано. Журналист связывает закрытие газеты с трагедией в семье учредителя (накануне сын Игоря Гусарова ушел из жизни, причиной стал ковид).

Автор:  Ирина Сесюнина
Автор:  Ирина Сесюнина

Областная газета «Томская неделя» позиционирует себя как независимое издание, ставшее «трибуной для жителей города и области». Она издается еженедельно по пятницам с 14 мая 1993 года. Основал газету известный томский бизнесмен, политик и журналист Олег Плетнев. После трагической гибели Плетнева в 2002 году бизнес перешел к Ирине Плетневой.

Осенью 2007 года Плетнева продала «Томскую неделю» компании, чьи интересы в Томске представляло ЗАО «Сибирские инвестиции». С 6 декабря 2007 года редакцию — как главред и заместитель главного редактора — возглавили депутаты Думы Томска Александр Деев и Василий Еремин.

В сентябре 2008 года газета опять изменилась — новые рубрики, новые идеи, новое помещение редакции, новые назначения. 1 июня 2009 года появились сообщения что выпуск издания приостановлен, а на следующий день — что директор «Томской недели» Алексей Кореньков был арестован по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Летом 2010 года учредитель потребовал у редакции газеты прекратить критику госбюрократии и представителей местной правящей партэлиты. Редакция посчитала это политической цензурой, два дня не работала и съехала из помещения, принадлежащего «Сибирским инвестициям». Редколлегия не была намерена менять редакционную политику и свои политические принципы свободы слова.

Руководитель «Сибирских инвестиций» А. Фролов и на тот момент главный редактор Ю. Иванова обоюдно обратились в арбитражный суд о признании за собой права на бренд газеты и на дальнейшее ее издание от своего имени. В это же время Александр Деев официально получил приглашение на должность проректора СибГМУ, выход части редакции из состава редколлегии, несогласие Василия Еремина с тональностью новых публикаций «Томской недели» под брендом газеты, активный выход на публичные интервью от имени «Сибирских инвестиций» топ-менеджера этой компании Игоря Гусарова.

13 октября 2010 года Арбитражный суд Томской области постановил расторгнуть договор на издание и распространение газеты «Томская неделя», заключенный между ЗАО «Сибирские инвестиции» и ООО «Редакция газеты „Томская неделя“». Таким образом был завершен конфликт между учредителями газеты и руководством издания.

В период с 14 октября по 22 октября 2010 Игорь Гусаров сделал несколько заявлений, опубликованных в томской прессе, в которых отметил, что Деев проявил себя как бездарный руководитель, доведший «Томскую неделю» до финансового краха, добавил, что газета сохранит политическую независимость, но будет работать уже не как политический проект, а как коммерческое предприятие.

После перерыва выпуска номеров в октябре и ноябре 2010, в декабре вышел номер, подготовленный новой редакцией. Главным редактором был назначен скандально известный томский политик, экс-депутат городской Думы, Евгений Кротов. Период его редакторства, в частности, запомнился нам опубликованным им в марте 2015 г. на страницах газеты текстом, в котором редакцию ТВ2 обвиняли в подготовке в Томске «майдана». 

С 2016 года главный редактор «Томской недели» — Владимир Губа, учредитель — Игорь Гусаров.

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