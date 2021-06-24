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Главная Новости Главный анестезиолог Забайкалья: Ковид может пойти на спад в начале июля
Новости

Главный анестезиолог Забайкалья: Ковид может пойти на спад в начале июля

ТВ2
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час назад

Третья волна коронавируса может пойти на спад в начале июля. Об этом заявил доктор медицинских наук, главный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов.

«В марте-апреле, когда я смотрел данные по Германии, Польше, Украине, было очевидно, что к нам это придет, потому что процент вакцинированных у нас очень маленький, переболевших мало. На самом деле подъем начался где-то в начале мая. Он был слабенький, потом нам помог майский мини-локдаун, когда начался такой нырочек, — заметил Шаповалов в интервью Zab.ru. — <…> Я строил прогноз, что третья волна должна быть неминуемой, она должна была закончиться примерно в конце июня, может быть, чуть позже. И в начале июля у нас должен начаться очень хороший спад».

По словам Шаповалова, резкий спад заболеваемости в регионе начнется примерно через две недели после того, как пик третьей волны пройдет в Москве. «Сейчас в Москве идет подъем. Это значит, что у нас подъем будет еще минимум две недели», — уточнил эксперт.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 146,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 июня остаются 662 648 человек. 

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