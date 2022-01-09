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Новости

Главные новости Томска за январские выходные

ТВ2 ТВ2

На случай, если вы что-то пропустили, публикуем нашу традиционную подборку главных новостей и историй январских выходных по версии ТВ2.

В Томске прошел пикет в поддержку правозащитной организации «Мемориал» *

В эти праздники в Томске проходили одиночные пикеты. 2 января в поддержку правозащитной организации «Мемориал» * вышла томичка Елена Трофимова. Второй пикет, 5 января, был направлен против войны с Украиной. Его провела Ася Шулбаева.

В Казахстане проходят массовые протесты из-за роста цен на газ

Мы следили за ситуацией в Казахстане, где со 2 января идут массовые протесты и беспорядки. Первой причиной, которая спровоцировала волнения, стало повышение цен на сжиженный газ — с 10 до 20 рублей за литр. Сейчас по всей стране действует режим ЧС. В страну также были направлено миротворцы ОДКБ, которые останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки.

Читать хронику за 5 января

Читать хронику за 6 января

Читать хронику за 7 января

Читать хронику за 8 января

Читать хронику за 9 января

Национализация томских бань и первый выпуск врачей. 3 января в истории Томска

ТВ2 начало публиковать «Календарь томской истории», который несколько лет назад начал собирать наш коллега Андрей Мурашов.

Так, например, 3 января 1894 года состоялся первый выпуск специалистов в Томском университете. Дипломы врачей получили 31 человек, в числе которых были будущие профессора — Алексей Кулябко, Павел Ломовицкий, Сергей Тимашев. Прочитать поподробнее, что еще произошло 3 января в Томске можно тут. 

Итоги года: 21 событие 2021 года, которые вы не могли пропустить

2021 год был разным. И запомнился по-разному. Кому-то — уходом из жизни бывшего ректора СибГМУ Вячеслава Новицкого, экс-ректора ТУСУРа Анатолия Кобзева, экс-спикера областной Думы Бориса Мальцева.

Кто-то рад долгожданному вводу развязки на 76-ом километре, а кто-то грустит по самокатам Whoosh, изъятым полицией.  А кто-то будет помнить 2021 год, как год, в котором по делу о взятке были арестованы владелец «Ламы» Владислав Левчугов и руководитель отдела по расследованию особо важных дел томского СК Сергей Арефьев. 

Редакция ТВ2 решила подвести свои итоги года, выбрав 21 событие прошедшего года. 

Читать историю тут. 

300 километров пешком и пирог из белки: неожиданное продолжение экспедиции ТВ2 на Тым

Экспедиция ТВ2 на Тым получила неожиданное продолжение. После выхода фильма о путешествии в Ванжиль-Кынак, где сейчас живет только семья метеорологов, нам позвонили и рассказали о бабушке, которая в 1946 году участвовал в организации этой метеостанции. Бабушка эта до сих пор живет в Колпашеве. Мы съездили туда и записали интервью. 

О том, как она добиралась из Напаса до Ванжиль-Кынака на обласке и пешком восемь дней. О том, как делала кирпичи из песка и глины, чтобы сложить на станции печку и том,  как читали газету кобыле, иначе она отказывалась идти с грузом дров в гору. И о свадьбе, которая была назначена аккурат на 5 марта 1953 года и которую пришлось отменить из-за смерти Сталина.

Читать историю тут.

«Вернулся на свой последний адрес». В Томске установили еще одну табличку в память о жертве Большого террора

В Томске установили еще один памятный знак в рамках проекта «Последний адрес». 5 января металлическая табличка с квадратным отверстием вместо фотографии и информацией, уместившейся в восемь коротких строк появилась на доме по переулку Мало-Кирпичному: «Здесь жил Андрей Алексеевич Радыгин. Продавец. Родился в 1886 году. Арестован 27.10.1937. Расстрелян 14.11.1937. Реабилитирован в 1959 году». Наши корреспонденты поговорили с участниками акции о том, кем был Андрей Радыгин, за что его судили по одному делу с князем Голицыным и поэтом Клюевым, и почему «Последний адрес» — это не только про прошлое, но и про настоящее.

Узнать подробности можно тут. 

*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»

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