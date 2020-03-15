Главные новости с 9 по 15 марта по версии ТВ2

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Коронавирус подтвердился у двух пациентов в Кемеровской области

«Путин вечен»: как соцсети отреагировали на предложение ГД обнулить президентские сроки

Депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение парламента поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина или снятии ограничения на переизбрание на высший руководящий пост. Она призвала «или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или <…> заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. «За» проголосовали 380 человек, «против» — 43, воздержался — 1.

Сам Владимир Путин заявил, что согласен обнулить президентские сроки, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

Депутаты Законодательной Думы Томской области проголосовали за поправки в Конституцию. Воздержались всего четыре человека. Против не выступил никто. О внеочередном заседании Думы Томской области читайте в нашем материале «Больше всего мне нравится, что дискуссии по высшему руководству в стране не будет».

Как пользователи соцсетей отреагировали на то, что происходит, читайте в подборке ТВ2.

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Евро перевалил за 82, доллар — за 72: реакция соцсетей на обвал рубля

Понедельник, 9 марта, начался с рекордного обрушения цен на нефть. На фоне этого рубль сильно упал по отношению к доллару. Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.

Такая ситуация сложилась после провала переговоров стран ОПЕК+. Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Что говорят о падении рубля, смотрите в подборке из соцсетей.

Томский губернатор обязал чиновников отвечать на запросы в соцсетях

Сергей Жвачкин обязал томских чиновников отвечать на обращения жителей региона в соцсетях в течение суток, сообщает пресс-служба обладминистрации. Губернатор надеется, что примеру последуют органы местного самоуправления по всей Томской области.



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Полицейские подбросили наркотики. Что делать?

Омский СК расследует дело о превышении полномочий при задержании Дмитрия Федорова. В декабре прошлого года 25-летнего музыканта задержали по подозрению в продаже наркотиков, при обыске в его карманах нашли запрещенные вещества. В отделении Дмитрий сознался, что делал «закладки», но после рассказал на камеру, что наркотики ему подбросили росгвардейцы, а в преступлении заставили признаться сотрудники полиции. Через неделю после публикации тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. По официальной версии, причиной смерти омича стал суицид. Однако близкие и омский депутат Дмитрий Петренко считают, что Федорова могли убить.

Фото: РИА Новости