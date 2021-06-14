Главные новости с 7 по 14 июня по версии ТВ2

Новости

Губернатор: В Томской области растут темпы заболевания ковидом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона пройти вакцинацию от СOVID-19 и соблюдать масочный режим. По его словам, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе увеличивается.

В Томской области до конца месяца действует режим ограничений. В регионе запрещены массовые мероприятия, при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.

36 новых случаев коронавируса официально подтвердили за последние сутки в Томской области, три человека скончались. Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 33 317 томичей, из них 31 926 человек выздоровели, 450 человек скончались.



Подробнее читать тут.

Экс-заммэра Томска Евгений Суриков дал показания по делу Ивана Кляйна

Экс-заммэра Евгений Суриков дал показания по делу Ивана Кляйна в суде. Арестованный мэр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Евгений Суриков, согласно данным СКР, был пособником Кляйна, когда он принимал участие в управлении деятельностью «Томского пива».

Сам Суриков находится под арестом по делу о получении взятки. По версии следствия, Суриков якобы получил от жительницы Томска взятку в размере около 300 тысяч рублей, обещая помочь в решении вопроса, находящегося в компетенции чиновников администрации города.

Евгений Суриков говорит, что о возбуждении уголовного дела в отношении Ивана Кляйна узнал из средств массовой информации.



Что сказал экс-заммэра Томска Евгений Суриков в суде над Иваном Кляйном, читайте тут.

В Томске начался суд над подростком, которого обвиняют в убийстве воспитанника интерната

В Томске в психиатрической больнице начался выездной суд над 18-летним воспитанником интерната Максимом, которого обвиняют в убийстве другого 15-летнего воспитанника интерната.



В декабре 2020 года в областном государственном казенном учреждении для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» погиб 15-летний Леша (имя изменено). Леша умер от асфиксии. По словам адвоката Юлии Копейкиной, защищающей Максима, и по видеозаписи, которую видел корреспондент ТВ2, Максим сел на Лешу по поручению одного из воспитателей и просидел на нем 17 минут.

Подробнее об этом читайте здесь.

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* (включен в реестр иностранных агентов), штабы Алексея Навального** (Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года) и Фонд защиты прав граждан* (ФЗПГ) (внесен в реестр иноагентов) экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме.



Подробнее тут.

«Предприниматели напрягутся»: бизнесмена Олега Кальмаева отправили на два месяца в СИЗО

Два месяца известный томский бизнесмен Олег Кальмаев, руководитель компаний «Компстар» и «Тимбергрупп», проведет в СИЗО. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области.



Подробнее тут.

Дольщики Киевской, 1 добиваются постановки дома на кадастровый учет

Владельцы квартир в доме по Киевской, 1, строительство которого затянулось на девять лет, обвиняют обладминистрацию в затягивании процесса с постановкой дома на кадастровый учет. С 7 июня они проводят одиночные пикеты у «белого дома».

Подробнее об этом читайте тут.

Строительство атомного реактора «Прорыв» началось в Северске

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, замгубернатора Игорь Шатурный, губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыли строительство атомного реактора «Прорыв».

Фото: Администрация Томской области

«Помогаем Беларуси и Сирии, а на школы и сады денег нет»: Томску нужно 750 млн рублей на капремонт соцучреждений

На капитальный ремонт томских объектов соцсферы нужно минимум 750 млн рублей. В бюджете города таких денег нет. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер, председатель думы города Чингис Акатаев и депутаты посетили муниципальные школы Томска, подробнее об этом читайте тут.

В Томской области назначен новый начальник МЧС

Президент РФ назначил начальником ГУ МЧС России по Томской области бывшего главу МЧС по Сахалинской области Андрея Андреева.

Арт-провал: Принцессу-свинку и граффити на Бакунина участникам фестиваля Street Vision прикажут закрасить

Уличный художник из Киргизии под псевдонимом Chervi1 закончил граффити на здании по улице Розы Люксембург, 8. Ранее глава областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина сообщила, что арт создан незаконно, поэтому должен быть закрашен.

Участники фестиваля уличного искусства Street Vision создали два граффити на улицах Бакунина и Розы Люксембург, 8. Художники не согласовали размещение своих работ на исторических стенах с областным комитетом по охране объектов культурного наследия, поэтому глава комитета говорила, что работы будут уничтожены.

Подробнее — тут.

Мэрия представила обновленный проект дизайн-кода Томска

Заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров представил томским СМИ обновленный проект дизайн-кода, который был скорректирован с учетом поступивших предложений от активных городских сообществ.

Алексей Макаров отметил, что сегодня предприниматели Томска, занимающиеся производством и размещением наружной рекламы, уже разрабатывают свои проекты с учетом рекомендаций нового документа.

Дизайн-код – это иллюстрированный нормативный документ, который регламентирует размещение рекламных и информационных конструкций в черте города. В частности, дизайн-код устанавливает типы и предельные габариты размещения рекламы на фасадах домов.

Подробнее читайте тут.

Истории недели

Сардана Авксентьева о Томске, партии «Новые люди» и поддержке особенных детей

Томск посетила кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Пожалуй, самый популярный мэр в России. Сразу после вступления в должность якутского градоначальника Авксентьева продала дорогие внедорожники мэрии, потом снизила цены на проезд в транспорте, а в 2020 году заявила о планах переселить чиновников в опенспейсы на окраине города.

Подробнее — здесь

Невиновный виновный

Фото: Юлия Фаллер