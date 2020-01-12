Главные новости с 6 по 12 января по версии редакции ТВ2

Новости

«Пусть наведут порядок»: в Сети запустили петицию по поводу маршрутной сети Томска

Медведев утвердил план приватизации. Здание «Киномира» теперь могут отдать в частные руки

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020-2022 годы. За это время власти хотят осуществить приватизацию 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и более тысячи объектов другого имущества государственной казны. По оценкам, в течение трех лет в бюджет страны должно поступить 3,6 млрд рублей дохода от приватизации.



В перечень приватизируемых федеральных объектов вошли «Томская распределительная компания» — дочерняя организация ПАО «Россети», и АО «Томский кристалл».

Мэрия Томска продолжает делать из деревьев столбы

Лесорубы департамента благоустройства администрации Томска, которые превращают молодые деревья в столбы на улице 79-й Гвардейской дивизии, предоставили ТВ2 официальный порубочный билет, согласованный ландшафтной комиссией, за подписью Натальи Зеленчуковой.

Подробнее тут.

Ссылки по теме:

Обрубки на Обрубе



Минстрой не изменил стоимость квадратного метра жилья в Томской области

Фото: Валерий Доронин

Квадратный метр жилья в Томской области в первом квартале 2020 года по-прежнему должен стоить 42 880 рублей, говорится в приказе Минстроя. Цена по сравнению с прежним, четвертым, кварталом 2019 года не изменилась.



Подробнее тут.

Жерар Депардье рассказал Урганту, за что он любит Томск и Новосибирск

Французский актер, имеющий российское гражданство, Жерар Депардье признался в любви к Томску и Новосибирску в программе «Вечерний Ургант».



Подробнее.

С 7 января из Томска будет летать самолет в Новокузнецк

Рейс Томск-Новокузнецк будет выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам. Выполнять рейс будет авиакомпания СиЛА (Сибирская Легкая Авиация) на самолете Ан-28.

Вылет рейса из Томска в 6.30. Время в пути — 1 час. Пока в расписании новый маршрут запланирован до 26 марта.​



Подробнее тут.

Центр для людей с инвалидностью в Томске затопило отходами из канализации

Центр «Особая мода» в Томске, где занимаются люди с инвалидностью, столкнулся на новогодних праздниках с «грязной» проблемой. Помещение затопило отходами из канализации.



Подробнее тут.

Главные истории недели по версии ТВ2

Томский Шерлок Холмс

Авантюрный роман Не-Крестовского «Томские трущобы» впервые опубликуют полностью.

Популярный в начале XX века роман Валентина Курицына (псевдоним Не-Крестовский) «Томские трущобы» переиздадут в 2020 году. Издательство «Красное знамя» в 90-е допустило много ошибок: пропустили предложения, абзацы и целые главы, а еще изменили имена персонажей. Также не смогли найти продолжение романа, он считался незаконченным, и читатели так и не узнали, кем был человек в маске.