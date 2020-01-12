Главные новости с 6 по 12 января по версии редакции ТВ2
«Пусть наведут порядок»: в Сети запустили петицию по поводу маршрутной сети Томска
1 января 2020 года в Томске заработала новая маршрутная сеть. 9 января автобусы впервые начали работать не по графикам выходного дня. Есть недовольные новацией. Они запустили соответствующую петицию.
Петиция опубликована на сайте change.org. На момент публикации ее подписали 16 человек. Подписать петицию можно здесь.
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В томских маршрутках появился безналичный расчет за проезд
Мэрия: терминалы безналичной системы оплаты есть в 90 % маршруток Томска
Медведев утвердил план приватизации. Здание «Киномира» теперь могут отдать в частные руки
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020-2022 годы. За это время власти хотят осуществить приватизацию 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и более тысячи объектов другого имущества государственной казны. По оценкам, в течение трех лет в бюджет страны должно поступить 3,6 млрд рублей дохода от приватизации.
В перечень приватизируемых федеральных объектов вошли «Томская распределительная компания» — дочерняя организация ПАО «Россети», и АО «Томский кристалл».
Мэрия Томска продолжает делать из деревьев столбы
Лесорубы департамента благоустройства администрации Томска, которые превращают молодые деревья в столбы на улице 79-й Гвардейской дивизии, предоставили ТВ2 официальный порубочный билет, согласованный ландшафтной комиссией, за подписью Натальи Зеленчуковой.
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Минстрой не изменил стоимость квадратного метра жилья в Томской области
Квадратный метр жилья в Томской области в первом квартале 2020 года по-прежнему должен стоить 42 880 рублей, говорится в приказе Минстроя. Цена по сравнению с прежним, четвертым, кварталом 2019 года не изменилась.
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Жерар Депардье рассказал Урганту, за что он любит Томск и Новосибирск
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Жерар Депардье, прописанный в Новосибирске, сказал Ивану Урганту, что любит Новосибирск и Томск, потому что в этих городах виден горизонт на 22 километра и это даёт людям силу, чтобы выживать при температуре -50°С.⠀ ⠀ А Париж, по утверждению Жерара, его бесит.⠀ ⠀ Месье Депардье, должно быть, не знает, что в Томске есть одноимённый район.
Французский актер, имеющий российское гражданство, Жерар Депардье признался в любви к Томску и Новосибирску в программе «Вечерний Ургант».
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С 7 января из Томска будет летать самолет в Новокузнецк
Рейс Томск-Новокузнецк будет выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам. Выполнять рейс будет авиакомпания СиЛА (Сибирская Легкая Авиация) на самолете Ан-28.
Вылет рейса из Томска в 6.30. Время в пути — 1 час. Пока в расписании новый маршрут запланирован до 26 марта.
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Центр для людей с инвалидностью в Томске затопило отходами из канализации
Центр «Особая мода» в Томске, где занимаются люди с инвалидностью, столкнулся на новогодних праздниках с «грязной» проблемой. Помещение затопило отходами из канализации.
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Главные истории недели по версии ТВ2
Авантюрный роман Не-Крестовского «Томские трущобы» впервые опубликуют полностью.
Популярный в начале XX века роман Валентина Курицына (псевдоним Не-Крестовский) «Томские трущобы» переиздадут в 2020 году. Издательство «Красное знамя» в 90-е допустило много ошибок: пропустили предложения, абзацы и целые главы, а еще изменили имена персонажей. Также не смогли найти продолжение романа, он считался незаконченным, и читатели так и не узнали, кем был человек в маске.
Люди, которые жили в Томской области 30 тысяч лет назад: кто они?
Археологу из Томска Дмитрию Бычкову 28 лет. Начинал учиться на томском истфаке. Думал, пройдя военную кафедру, стать разведчиком. Но военную кафедру упразднили. Доучился в Новосибирске и стал археологом. Археология тоже разведка в своем роде.
Работает в новосибирском Институте археологии и этнографии СО РАН. Удаленно. Живет в Томске и копает на территории Томской области. Исследует Арышевское местонахождение — памятник археологии каменного века. Всего на государственном учете в Томской области четыре памятника этой эпохи. Это Соколовская и Могочинская палеолитические стоянки в Молчановском районе, местонахождение Воронино-Яя в Асиновском районе и собственно Арышевское местонахождение в Зырянском районе. Возраст нового археологического объекта — от 20 до 30 тысяч лет. Чем замечательно Арышевское местонахождение? Выясняли у Дмитрия Бычкова.
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