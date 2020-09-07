Главные новости с 31 августа по 6 сентября по версии ТВ2
Режим самоизоляции в Томской области продлили до 30 сентября
Томский губернатор Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим самоизоляции до 30 сентября. Оперштаб разрешил работу учреждений дополнительного образования, учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях. Власти региона говорили, что могут разрешить массовые мероприятия, а также открыть кинотеатры и театры для посещения, когда коэффициент опустится ниже 0,5.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло до 5994. Выздоровевших 4943, умерших 72. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен 0,77.
Вышло расследование Навального о Томске
На сайте и ютуб-канале Алексея Навального появилось расследование, которое снималось в Томске перед тем, как политика экстренно госпитализировали с борта обратного самолета в Омске. Оно называется «Томск в плену у депутатской мафии».
Сам фильм снимался Алексеем вместе с представителями местного штаба Навального Ксенией Фадеевой и Андреем Фатеевым. В нем рассказывается о депутатах-единороссах, которые связаны или владеют компаниями, отвечающими за жизненно важные сферы в городе: вода, свет, обслуживание домов. Команда Навального объясняет, чем, по их данным, владеют, как живут и зарабатывают эти депутаты. В фильме упоминаются томские единороссы Владимир Резников, его сын Максим Резников, Елена Телкова, Кирилл Новожилов и Сергей Панасюк.
Мы попытались прозвонить основных фигурантов расследования Алексея Навального и получить комментарии. Подробнее читайте здесь.
Власти Германии установили, что Навального отравили веществом группы «Новичок». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь. В настоящее время Алексей Навальный находится в Германии, по-прежнему в коме, на ИВЛ. Состояние политика остается тяжелым.
3,5 млн рублей, выделенных на расселение аварийного жилья, потратили не по назначению — прокуратура
Прокурорская проверка показала, что фактически были выкуплены только девять жилых помещений. Часть денег мэрия Томска использовала вопреки их целевому назначению, уточняет ведомство.
По итогам проверки прокуратура города направила в суд иск с требованием обязать вернуть администрацию Томска в областной бюджет 3,5 млн рублей.
Кто идет в Думу города Томска?
Выборы в Думу Томска состоятся 13 сентября. Жители города будут избирать 37 депутатов. 10 из них избираются по партийным спискам (то есть голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты). Еще 27 депутатов идут по округам. Рассказываем, кто и от какого округа баллотируется.
Бантики и маски: как прошли линейки 1 сентября в Томске
В Томске больше 7 тысяч детей пошли в 1 класс. Погода, а также коронавирус внесли свои коррективы в формат привычных линеек: родителям на входе замеряли температуру, просили надеть маски, а где-то и вовсе просили наблюдать за Первым звонком на расстоянии.
Как прошли линейки, смотрите в фоторепортаже ТВ2.
Деревянные дома обретают лица известных томичей
Томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина запустили проект «Жесть-арт». На заколоченных окнах деревянных домов появляются портреты известных томичей. Проектом художники хотят привлечь внимание к истории Томска.
Подробнее читайте здесь.
Истории недели
Храм в Нагорном Иштане услышал молитвы впервые за сто лет
Богослужение на территории старейшей деревянной церкви Томской области может стать последним. Церковь хотят перенести в Томск. Жители деревни считают, что храм переезда не выдержит.
Умная избушка: офис, в который не стыдно пригласить гостей из GOOGLE и APPLE
Вы бывали когда-нибудь в офисах Google и Apple? Кто был – знает. Там все устроено так, чтобы сотруднику офиса было удобно и радостно в нем работать. А теперь заглянем внутрь новенького деревянного дома, отремонтированного по программе «Аренда за рубль». Наши айтишники тоже умеют обустраивать пространство, в котором проводят большую часть жизни. Право же, не хуже, чем где-нибудь в Кремниевой долине! Добро пожаловать в офис компании KODE в Томске! Подробнее тут.
А еще на этой неделе мы рассказывали вот какие истории:
700 километров по рекам, джунглям и скалам
«Стояли, как подводники, задраив дыру»
И опять война на паромной переправе
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