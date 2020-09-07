Главные новости с 31 августа по 6 сентября по версии ТВ2

Новости

Режим самоизоляции в Томской области продлили до 30 сентября

Томский губернатор Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим самоизоляции до 30 сентября. Оперштаб разрешил работу учреждений дополнительного образования, учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях. Власти региона говорили, что могут разрешить массовые мероприятия, а также открыть кинотеатры и театры для посещения, когда коэффициент опустится ниже 0,5.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло до 5994. Выздоровевших 4943, умерших 72. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен 0,77.

Вышло расследование Навального о Томске

На сайте и ютуб-канале Алексея Навального появилось расследование, которое снималось в Томске перед тем, как политика экстренно госпитализировали с борта обратного самолета в Омске. Оно называется «Томск в плену у депутатской мафии».

Сам фильм снимался Алексеем вместе с представителями местного штаба Навального Ксенией Фадеевой и Андреем Фатеевым. В нем рассказывается о депутатах-единороссах, которые связаны или владеют компаниями, отвечающими за жизненно важные сферы в городе: вода, свет, обслуживание домов. Команда Навального объясняет, чем, по их данным, владеют, как живут и зарабатывают эти депутаты. В фильме упоминаются томские единороссы Владимир Резников, его сын Максим Резников, Елена Телкова, Кирилл Новожилов и Сергей Панасюк.

Мы попытались прозвонить основных фигурантов расследования Алексея Навального и получить комментарии. Подробнее читайте здесь.

Власти Германии установили, что Навального отравили веществом группы «Новичок». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь. В настоящее время Алексей Навальный находится в Германии, по-прежнему в коме, на ИВЛ. Состояние политика остается тяжелым.

3,5 млн рублей, выделенных на расселение аварийного жилья, потратили не по назначению — прокуратура

Прокурорская проверка показала, что фактически были выкуплены только девять жилых помещений. Часть денег мэрия Томска использовала вопреки их целевому назначению, уточняет ведомство.

По итогам проверки прокуратура города направила в суд иск с требованием обязать вернуть администрацию Томска в областной бюджет 3,5 млн рублей.

Кто идет в Думу города Томска?

Выборы в Думу Томска состоятся 13 сентября. Жители города будут избирать 37 депутатов. 10 из них избираются по партийным спискам (то есть голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты). Еще 27 депутатов идут по округам. Рассказываем, кто и от какого округа баллотируется.

Бантики и маски: как прошли линейки 1 сентября в Томске

В Томске больше 7 тысяч детей пошли в 1 класс. Погода, а также коронавирус внесли свои коррективы в формат привычных линеек: родителям на входе замеряли температуру, просили надеть маски, а где-то и вовсе просили наблюдать за Первым звонком на расстоянии.

Как прошли линейки, смотрите в фоторепортаже ТВ2.

Деревянные дома обретают лица известных томичей

Томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина запустили проект «Жесть-арт». На заколоченных окнах деревянных домов появляются портреты известных томичей. Проектом художники хотят привлечь внимание к истории Томска.



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Храм в Нагорном Иштане услышал молитвы впервые за сто лет

Богослужение на территории старейшей деревянной церкви Томской области может стать последним. Церковь хотят перенести в Томск. Жители деревни считают, что храм переезда не выдержит.

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