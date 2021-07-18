Главные новости с 12 по 18 июля по версии ТВ2

Самолет

Самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в тайге. На борту находились 18 человек. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. К вечеру того же дня большую часть из них доставили вертолетами в Томск. В ОКБ находятся пилот и 17—летняя пассажирка. Остальным госпитализация не потребовалась. Подробности здесь, здесь и здесь.

Убийство

Жестокое убийство девушки произошло в посёлке Зональная станция. По словам очевидцев, девушку убил и расчленил сосед: «Она ему мешала ночью спать, громко шумела». Полиция задержала мужчину: «Что побудило тебя совершить преступление? - Напился, пьяный». Хроника происшествия здесь.

Пробки

На несколько дней Томск встал в пробках. Затруднения движения наблюдались на проспектах Комсомольском, Фрунзе, Кирова, улицах Нахимова, Карташова и других. «Пробка больше 3 километров от остановки "ул.Степная" до степановкого жд переезда. То есть пробка в сторону города заняла весь поселок, чуть-чуть до конечной автобусов не дотянулась», — написал автор видео в редакцию.

Причина пробок — работы на тепломагистрали в районе площади Южной и около спорткомплекса Ермак. В середине воскресенья движение транспорта было восстановлено.

Ковид

За неделю ежесуточный прирост новых случаев заражения ковидом в Томском области увеличился почти в полтора раза: с 78 в понедельник,12 июля, до 114 случаев — в субботу 17-го. С 14 июля на базе родильного дома №4 Томска вновь разворачивается респираторный госпиталь на 308 коек, 40 из которых – реанимационные. Все койки в новом госпитале подключены к кислороду.

Всего в регионе для лечения коронавирусных больных развернуто 1814 коек. По данным облздрава, свободны из них 14%. Под ковид-госпитали были вновь перепрофилированы Больница скорой медицинской помощи, готовится к перепрофилированию роддом № 4. Также больных ковидом принимают в МСЧ №2, горбольнице №3, ОКБ, Томской районной больнице, детской инфекционной больнице имени Сибирцева, а также СибФНКЦ в Северске.

Бригада

В Томске бойцы Кузовлевской отдельной бригады оперативного назначения, в 1990-х воевавшей в Чечне, своими силами установили памятник погибшим товарищам. Рядом с руинами своего бывшего военного городка. Так вышло, что мемориал посвящен и не вернувшимся бойцам, и самой «исчезнувшей» бригаде. Денис Бевз написал историю этой бригады. В том числе, и в видеоформате.

Проект

15 июля, Минюст объявил иностранными агентами восьмерых российских журналистов: главреда «Проекта» Романа Баданина, корреспондентов Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, журналиста «Радио Свобода» (также признанного иноагентом) Елизавету Маетную, главного редактора и заместителя главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина. На следующий день журналиста «Проекта» Петра Маняхина задержали в Республике Алтай. В вину ему вменили съмеку с дрона.

Автор: www.facebook.com/petr.manyakhin

Открытки

Журналисты ТВ2 нашли комплект фото-открыток «Томск», выпущенных в 1987 году, и прошлись по Томску сегодняшнему, чтобы сравнить старые фото с реальностью. Результат можно посмотреть здесь.