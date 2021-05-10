Главные новости с 1 по 10 мая по версии ТВ2

Новости

Как Томск празднует День Победы в 2021 году

Томск отпраздновал 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздник традиционно начался в Лагерном саду с церемонии возложения цветов. Несмотря на то, что парада из-за ковидных ограничений в городе не было, томичи всего равно возложили цветы в Лагерном Саду. Шествие «Бессмертного полка» в этом году прошло онлайн.

Умер Егор Лигачев

На 101-м году жизни умер бывший секретарь ЦК КПСС, второй человек в партии во второй половине 80-х, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев. В течение многих лет он возглавлял Томскую область в качестве первого секретаря обкома партии. В свою очередь, депутаты еще раз рассмотрят предложение увековечить имя Егора Лигачева в топонимике Томска.



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Томичи жалуются на высокую стоимость подключения к газопроводу

Жители Томской области жалуются на высокую стоимость подключения к газопроводу в тех населенных пунктах, где магистральные газопроводные сети уже проведены. Так, житель села Тахтамышево Томского района Алексей Поломошнов рассказал, что при подаче заявление газораспределительная компания выставила ему счет за присоединение к газовой сети на сумму 5 млн 850 тыс. рублей.

«Незеленый Томск»: томичей приглашают принять участие в конкурсе фотографий

Интернет-проект «Город не бесит» запускает первый городской конкурс фотографий, который призван обратить внимание на вырубку деревьев в Томске.

«На протяжении месяца мы максимально освещали проблему вырубки деревьев в городе и будем освещать ее и дальше. Мы постоянно публикуем фотографии, которые вы присылаете нам каждый день, и пишем обращения по каждой рубке, информацию о которой получаем от вас (призываем писать и вас!). Сегодня вы можете своими действиями реально «поднять» эту тему и сделать ее еще более актуальной», — пишут авторы проекта «Город не бесит».

Рыба массово погибла в озере Керепеть на Черемошниках

Томичи заметили массовую гибель рыбы и неестественный цвет воды в озере Керепеть на Черемошниках. Специалисты «Облкомприроды» сразу отобрали пробы воды на экспертизу. И выяснилось, что рыба в реке погибла еще зимой из-за заморных явлений.

Конфликт в миграционном центре

В Томске сотрудник полиции избил мигранта из Узбекистана. После инцидента томские следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского о превышении должностных полномочий. А полиция внесла своему сотруднику «предупреждение о неполном служебном соответствии». На видео избиения, которое появилось в соцсетях, видно, что сотрудник с закрытым маской лицом просит проследовать за собой гражданина Узбекистана и требует, чтобы тот, помимо паспорта, предъявил водительское удостоверение. Войдя в один из кабинетов административного здания, сотрудник грубо задерживает мужчину.

Истории недели

«Людям глобально не хватает веселья»: в Томске прошел творческий перфоманс. Полиция задержала его участников

1 мая в Томске задержали художников творческого объединения «Арс Котельная» из-за шествия. Ребята шли, играли на музыкальных инструментах, несли рассаду и временно накрасили губы памятника Александру Пушкину помадой. Полиция решили, что это «несанкционированный митинг» и задержала 20 человек. Потом их отпустили без протоколов. После этого в здание котельной, которое не использовалось несколько лет, пришел представитель владельца земельного участка и решил заварить дверь арт-пространства. Сейчас участники «Арс Котельная» ищут новое помещение и просят подписать петиции.

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Пульс города. Что будет с творческим объединением «Арс котельная»?

Журналистка ТВ2 Юлия Фаллер попыталась ответить на вопрос: как погиб мальчик в интернате для детей с ментальными расстройствами в Тунгусово? Сейчас в его смерти обвиняют воспитанника, который выполнял указания работников и не мог оценить свои действия. 17 декабря 2020 года мать и бабушка 15-летнего мальчика с тяжелой формой аутизма привезли его в интернат за 200 км от Томска. Они попрощались у калитки - дальше было нельзя, пандемия. А через два дня ребенок погиб.