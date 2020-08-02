Главные новости недели: версия ТВ2

Новости

В Томской области разрешили работу музеев, зоопарков и уличных аттракционов

Власти Томской области разрешили работу музеям, зоопаркам и аттракционам на открытом воздухе. В настоящее время в регионе коронавирусом болеют почти 1500 человек. На тот момент коэффициент распространения инфекции составлял 0,74.

Умер журналист Соломон Выгон

Ушел из жизни известный томский журналист Соломон Выгон. Будучи инженером по специальности в середине 60-х он выбрал профессию журналиста. С 1964 года работал в газете «Молодой ленинец», с 1970 года — корреспондент газеты «Красное знамя». В газете работал обозревателем, корреспондентом, заведующим отделом, заместителем главного редактора. С 1993 по 2018 гг. работал в газете «Аргументы и факты —Томск».

СК: заведующий отделением томской ОКБ обманул пациентов на полмиллиона рублей

Бывшего завотделением сосудистой хирургии томской областной клинической больницы будут судить по обвинению в мошенничестве на полмиллиона рублей. По версии следствия, медик собирал с пациентов деньги за протезы, которые полагались им бесплатно. Таким образом он обманул 15 человек.

Режим самоизоляции в Томской области продлен до 31 августа

Губернатор Сергей Жвачкин продлил в Томской области режим самоизоляции до 31 августа.

«Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Главные ограничения – это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни – это наше ответственное поведение».

Истории недели по версии ТВ2

Что написано в заключении экспертов-геологов, из-за которого хотят перенести церковь в Нагорном Иштане



Петицию с призывом спасти деревянную церковь в Нагорном Иштане, которая появилась в сети несколько дней назад, уже подписали почти 900 человек. Поводом для воззвания послужила информация на сайте госзакупок: Центр по охране памятников объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса деревянной церкви 19 века из Нагорного Иштана в Томск. Причиной столь радикального решения стали оползневые процессы, из-за которых в начале 2018 года в Нагорном Иштане сползла вниз часть берега. Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина считает, что перенос — единственный способ спасти уникальную церковь от разрушения. И ссылается на заключения областного комитета по вопросам ГО и ЧС и Сибирского регионального центра ГМСН. Оба эти заключения нигде не опубликованы. Но с содержанием второго журналистов ТВ2 познакомил директор Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр — филиала ФГБУ «Гидроспецгеология» Виктор Льготин.

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Лексикон 90-х: патриотизм



В 1994 — 1995 годах ТВ2 выпускало программу "Лексикон". Основным содержанием программы был разговор со случайными незнакомыми собеседниками на улицах города. Авторы программы спрашивали разное: что такое свобода, счастье, боятся ли люди смерти, как относятся власти, кто для них свои, кто чужие. Каждый раз с авторами программы на эти темы говорило несколько десятков человек.



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Гринпис и Новую газету в Карегодском заказнике явно ждали



В Карегодском заказнике Молчановского лесничества под видом санитарной рубки заготавливают древесину. Об этом мы рассказали в начале июля после того, как вместе с независимым лесопатологом побывали на территории особо охраняемой природной зоны. На видео зафиксированы тысячи кубометров древесины, сложенные в штабеля, свалки на месте рубки деревьев, оставленная вдоль дорог тара от ГСМ, брошенная техника, разбросанные по территории порубочные остатки и другие нарушения.

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«Медицинские работники работают на износ»: бывший врач о лечении коронавируса в МСЧ №2



Александр Зайцев — врач-терапевт. Доктор с 40-летним стажем. Этим летом он, как и многие другие, заболел коронавирусом. Пролежал несколько дней в медсанчасти № 2 и медсанчасти «Строитель». Александр Николаевич специально пришел в редакцию ТВ2, чтобы рассказать о лечении и условиях, в которых находятся врачи и пациенты.

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