Главные новости недели с 3 по 9 августа по версии ТВ2

Новости

#ВТОМСКЕВОНЯЕТ

«Говно. Вот чем воняет в Томске сейчас». Так — прямо, без юления и обиняков, авторы проекта «Город не бесит» обозначили причину массового раздражения томичей. И призвали каждого, кому нравится дышать свежим воздухом, включиться в общественное движение против вони в Томске. Пост поддержали тысячами лайков и репостов. В продолжение темы автор инстаграм-проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков запустил флешмоб #томскневоняй и подготовил инструкцию по подаче обращений в администрацию Томской области и мэрию. Томичам предлагается потребовать от чиновников: - найти и устранить все источники запаха;

- наложить соответствующие штрафы на нарушителей;

- провести административное расследование по данному факту;

- установить и прояснить законность выбросов запахов в атмосферу;

- обязать провести работы по устранению запахов и выбросов в будущем.

КОВИД

За неделю с 3 по 9 августа в Томской области заболели коронавирусом 365 человек (3 августа — 49; 4 августа — 48; 5 августа — 53; 6 августа — 60; 7 августа — 54; 8 августа — 51; 9 августа — 50). 7 человек умерли. Общее количество выявленных случаев за период пандемии достигло 4626. Выздоровели за этот же период — 3218. Умерли — 45 человек. В начале недели мэр Кляйн потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. Тогда же областная администрация объявила, что школьные линейки пройдут в обычном, очном формате. Двумя днями позже пресс-служба обладминистрации выпустила релиз, что часть школьных занятий будет проходить в дистанционном формате. Ну а что касается соседей, то в Кемеровской области на этой неделе вновь начали вводить ограничения из-за коронавируса — из-за роста числа заболевших в нескольких населенных пунктах закрылись торговые центры, рестораны и парикмахерские.

ХОЛОПОВ — ГЛАВВРАЧ

Бывший глава департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов возглавил роддом № 4. Об этом сообщил ряд томских СМИ. Напомним, что Александр Холопов был руководителем областного департамента здравоохранения с 2014 года. В 2020 году губернатор Сергей Жвачкин освободил Холопова от должности после скандала с фотографиями черных мешков, сделанных в отделении томского морга.

ТОМСК — ХАБАРОВСК

Томский активист Игорь Кузнецов принял участие в акции солидарности с протестующими в Хабаровске, которые выступают в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акция прошла в Новосибирске возле здания правительства. У активиста в руках было два плаката «Хабаровск! Томск с тобой!» и «Хабаровск! Новосибирск с тобой!». Параллельно томское региональное отделение Либерально-демократической партии России подало на имя мэра Томска Ивана Кляйна заявку, в которой уведомило о проведении 22 августа митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала. При этом среди предполагаемых лозунгов нет ни одного, в котором упоминался бы Фургал, — только более общие: «ЛДПР! ХАБАРОВСК!» и «ЛДПР всегда с народом!».

ТОМСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЧАЙКИ

Марина Чайка публично попросила защиты от мужа и органов опеки. Она замужем за Артемом Чайкой, старшим сыном бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. У них четверо детей. Видео с обращением женщины появилось на канале правозащитницы Екатерины Гордон. В интервью «Медузе» Марина Чайка рассказала, что муж отобрал у нее паспорт и не хочет давать развод, хотя она даже не претендует на раздел имущества. На вопрос журналистов, на какие средства она собирается жить с детьми, Марина ответила, что у нее есть одно здание в управлении в Томске с доходом порядка миллиона рублей в месяц.

ИСТОРИИ НЕДЕЛИ