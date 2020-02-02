Главные новости недели с 27 января по 2 февраля по версии ТВ2

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У двоих граждан КНР в Сибири подтвердился коронавирус

Бабушка, у которой томская опека забрала пятерых детей за синяк, выиграла суд

Татьяна Косточкина, бабушка-опекун, у которой забрали пятерых детей после найденного врачом детской поликлиники синяка у одной из внучек, выиграла суд у администрации Ленинского района Томска.

Напомним, под опекой у Татьяны Косточкиной были пятеро ее внуков, все они – дети ее дочери. Как говорит бабушка, мама «ведет разгульный образ жизни» и детьми не интересуется. Самому старшему из внуков, Даниилу, 14 лет, Егору – 10, оба они с младенчества жили с бабушкой. Шестилетнюю Лизу и четырехлетнюю Соню под опеку взяли полгода назад, когда маму окончательно лишили родительских прав. Младшему Ване год и три месяца, его бабушка забрала из Дома малютки шестимесячным. Старшие дети учились в школе. В ноябре Татьяна Косточкина получила места в детсаду для младших девочек и сразу побежала в поликлинику проходить медосмотр для зачисления в сад. В это время у четырехлетней Сони был синяк под глазом. Как девочка его получила, в семье не уследили: по одной из версий – ударилась в тесной спальне, по другой – подралась со старшей сестрой за игрушку. Хирург на осмотре заметил синяк и сообщил о нем в районный отдел опеки и попечительства. 15 ноября домой к Косточкиным приехали органы опеки и увезли детей.

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Читайте по теме: «В детдом за синяк»

«Проверить и убрать»: Бастрыкин назначил проверку томского СК

Томичка Елена Ярулина, которая шестой год добивается возбуждения уголовного дела после смерти брата, попала на прием к главе российского СК Александру Бастрыкину. Он потребовал возбудить дело и поручил проверить томский СК.

«Я так обрадовалась с одной стороны, с другой не поверила — не может быть»

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Томская область не выполнила первоначальный план по вводу жилья в рамках нацпроекта

Темпы ввода жилья в Томской области практически не изменились. В 2019 году в регионе ввели 439 тысяч квадратных метров при плане в 513 тысяч. В 2020 году регион должен ввести 600 тысяч квадратных метров, однако власти говорят, что этот показатель «недостижим» для Томской области.



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«Жить в таких условиях — не по-человечески»: СК проверит дом, где «гниет» мужчина

Фото: Юлия Фаллер

Следственный комитет по Томской области проверит жилищные условия аварийного купеческого дома на Шишкова, 27. В этом доме живет Денис Костылев. Он, инвалид, медленно «гниет» вместе со старым купеческим домом, памятником архитектуры. Людмилу Костылеву с сыном должны были расселить из аварийного дома еще семь лет назад. Не расселили. Поставили в очередь. По словам жильцов, они в своем доме не живут, а выживают.



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В Томской области дети из одной семьи смогут учиться в одной школе или детском саду

Губернатор Сергей Жвачкин поручил обеспечить зачисление в первые классы школ тех детей, чьи старшие братья и сестры уже учатся в этом учебном заведении.

Приемная кампания по зачислению детей в первые классы общеобразовательных учреждений Томска началась с 27 января. До 30 июня будет проходить прием документов от жителей территорий, закрепленных за школами. С 1 июля можно будет подать заявление о приеме в любую муниципальную школу, при наличии там свободных мест. Заявление можно будет подать лично либо через портал Госуслуг.

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Как 16,5 млн превратить в 380 тысяч

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